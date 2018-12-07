新北戲劇演出創意大比拼　師生巧思融入性平教育

（台灣英文新聞）新北市政府教育局今(7)日在福和國中辦理「新北市 高中(職)暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，今(107) 年共有國中17隊、高中職6隊，總計23隊參賽。師生利用課後時 間，將現代流行舞蹈、戲劇、說書、 音樂短劇等融合來詮釋性別平等議題，營造性別平等的友善校園。

教育局黃靜怡副局長表示，透用本次的活動，師生共同構想劇情， 用學生豐富的肢體語言，傳達青少年多元、尊重之性別平等觀念， 過程中引導學生反思、破除性別刻板印象， 落實性別平等及相互尊重，達到寓教於戲的目的。

國中組部分，福和國中學生編排舞台劇反映性別成見造成的傷害， 喚起共同打造一個人人都能自由展現自己的美麗世界；忠孝國中、 大觀國中、 崇林國中及新莊國中以詼諧逗趣的劇情討論刻板的性別框架與限制； 尖山國中、頭前國中、 三多國中及永和國中以流行舞蹈融合故事來詮釋性別平等； 豐珠國中、新泰國中以戲劇及舞蹈呈現網路交友的黑暗面， 提醒學生遠離危險。此外， 其他比賽隊伍也展現多元社會之性別議題，包含分手暴力、 同志議題、夫妻平權等均具積極教育意義。

高中職組部分，能仁家商以一位女性化的男孩勇於逐夢的故事， 探討不同性別氣質的人生遭遇； 南強工商及雙溪高中透過戲劇及舞蹈表現性平議題；金陵女中以「 同志」為主角，探討婚姻中多元性別之衝突； 莊敬高職以師生共同創作的音樂短劇，希望促進校園的性別平等； 崇光女中以高中女生參加直播平台才藝競賽的劇情， 探討現代網路科技背後的陷阱。

今年主軸多以劇情鋪陳出性別歧視與刻板印象之省思，例如： 性別歧視、網路交友、同志議題、分手暴力、性別刻板印象等。參賽 師生利用課後時間構想劇本、排演走位、製作道具，用活潑、 創意的表演藝術方式，引導學生反思進而破除性別刻板印象、 偏見及歧視，落實性別平等的友善校園。