中華電信首推FIDO解決方案 台北金融科技展完整曝光

（台灣英文新聞）由金管會及經濟部聯手打造的「Fintech Taipei台北金融科技展」，即將於12月7日盛大展開。 其中的「未來金融城」主題館，結合了中華電信的「 FIDO生物特徵認證系統」，將於現場以情境互動的方式， 讓民眾透過人臉辨識搶先體驗快速又便利的金融科技服務。

中華電信本次於「Fintech Taipei台北金融科技展」展出三大認證服務，包含「 F IDO 生物特徵認證解決方案」、「中華電信通用身份驗證服務中心( Public ID)」、以及「線上文件簽章系統(PDF Sign)」，為金融科技打造全方位的解決方案。

其中「 F IDO生物特徵認證解決方案」 提供安全且便利的身份認證機制， 藉由指紋或人臉辨識等快速完成用戶身份認證與交易確認， 代替傳統帳密認證，同時強化安全，並簡化交易流程， 為金融科技帶來更多創新應用及提升使用者體驗， 是近幾年國內外身份識別服務發展趨勢最重要的一環。而「 中華電信通用身份驗證服務中心(Public ID)」，透過單一標準介面，介接多元化認證服務， 提高各產業導入身分驗證機制的效率，避免重複註冊， 同時又保有安全與隱私性，目前可支援自然人、法人、 政府機關及公司行號認證。

此外還有「線上文件簽章系統(PDF Sign)」，提供客戶可信賴的文件簽署服務， 增進電子化流程運作機制的安全性，並可結合雲端時戳存證， 運用於線上合約簽署、線上開戶、金融約定事項簽屬、電子保單、 電子帳單、電子畢業證書及電子公證文件等， 達到文件無紙化的同時亦滿足使用者對實體文件認證的需求。

事實上，身份識別技術為金融科技帶來更多創新應用外，亦可運用於醫療業、 電信業、電子商務等領域，提供安全、隱私且便利的身份認證機制。 中華電信秉持「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」的願景， 協助台灣推動金融科技之創新發展， 這次透過規模最大的金融科技盛會， 展示中華電信在金融科技領域的豐碩成果，讓金融服務更有效率， 創造金融與消費全新生活體驗。