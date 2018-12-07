新北市2018年兩岸創客教育論壇　新北創客能量再攀升

（台灣英文新聞）新北市教育局於今(7)日於本市大觀國中辦理「 新北市2018年兩岸創客教育論壇」， 邀請兩岸創客領域業界代表及教育工作者共同研討交流創客教育， 一覽產業脈動，讓新北創客能量再攀升。

朱立倫市長表示，台灣早期經濟發展成果源自動手實作的自造者精神 ，新北市推動創客不遺餘力，從校園扎根帶動產業創新與轉型， 透過此次產官學界共同研討的模式，讓新北創客能量再攀升，創客不 只是口號，而是從教育現場、生活週遭乃至產業發展的具體實踐，達 到「自造在新北」、「新北在自造」的城市風貌。

本活動至今已連續辦理3屆，每每引起創客界的熱烈迴響，本屆再次 由大觀國中規劃辦理第3屆兩岸創客論壇，以「ZERO to MAKER to MARKET」三個層次之創客精神進行研討， 邀請本市板橋高中長期推動創客教育的顏椀君教師、 MakerPRO創辦人歐敏銓、 上海交大海外教育學院戴明朝主任及本市各級學校及創客領域重要推 手們，透過論壇交流進行創客跨界及跨域對話， 將創客能量從校園擴散至各個角落，並帶給社會重要的影響力。

大觀國中為新北市創客、藝術及科技重要的教育據點， 教育局整合9月正式成立的「大觀非營利幼兒園」， 將校內原有創客資源向下延伸至幼兒園階段，深化及延伸創客教育， 共享教育資源；除引進業界科技及政府資源，讓學校處處有美感、 處處有亮點外，更融合藝術教育與創客教育精神， 更加豐富學校的校園情境。