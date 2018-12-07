希摩健康生活事業 創櫃板辦理登錄前籌資認購

（台灣英文新聞）櫃買中心持續推動創櫃板業務，希摩健康生活事業股份有限公司(以下簡稱希摩健康；股票代號：7565；產業類別：其他)將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。

希摩健康主要經營東方式輕運動之運動休閒場館「希摩健康生活會館」，有別於一般的健身產業市場主係高強度運動，「希摩健康生活會館」提倡中醫學養生及適度運動，而非強健剛硬體魄，在課程上安排健康養生相關講座、心靈成長相關講座、企業管理相關講座、外語進修相關講座、親子互動相關活動等，與其他健身俱樂部作出明顯區隔。

上開公司預計自107年12月12日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於107年12月19日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。