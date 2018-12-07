台北時裝週多元設計　台灣戲曲中心趣味登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）文化部舉辦的「2018台北時裝周SS19」靜態展已於台灣戲曲中心登場，展場設計使用台灣的自然生態意象，共60位設計師的精彩作品將展自9日。



「2018台北時裝周SS19」作品（圖/台灣英文新聞）

「2018台北時裝周SS19」已進駐捷運芝山站附近的台灣戲曲中心，展覽宛如上演一台灣現代服裝史，呈現跨越年代且風格多變的多元時尚。展場設計包含8字型伸展台，以及層層山巒與河流代表台灣這片土地，孕育出創意多變的時尚產業，60位設計師的作品錯落在舞台以及伸展台兩側，讓展覽更增添層次感。

服裝設計跨越傳統到當代，並囊括各式各樣風格，如同一部台灣現代的服裝史，特別的是，展品介紹方式也別具巧思，使用實驗室裡的器皿呈現，替展覽注入如同實驗室中充滿創新及突破的精神。



作品介紹使用放大鏡等器材呈現，十分有趣（圖/台灣英文新聞）

此次展出共120件作品，呼應主題「看見自己・獨特的樣子」，其中可見原住民、客家等元素，也有於海外深造返台的設計師作品，呈現出多元的成長環境，以及個人經歷的累積，皆透過時尚服裝真實的呈現在大家眼前，更重要的是，此次展覽也邀請國內外時尚界新星參與，文化部盼將台灣崛起的時尚能量帶向國際。

「2018台北時裝周SS19」靜態展自即日起於台灣戲曲中心大表演廳展至9日，隨後將移師至晶華酒店B1以及B2的麗晶精品展出，展期長達一個月，更多詳情請上官網或臉書查詢。