維權人士疾呼 維吾爾人恐面臨種族大滅絕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著新疆「再教育營」迫害少數族裔的情事一一曝光，維吾爾維權人士厲聲呼籲各國採取行動，並稱中共之行徑恐是「大屠殺」（genocide）的前奏。

《衛報》報導，總部位於華府的維吾爾人權計畫（Uyghur Human Rights Project，UHRP）領袖造訪澳洲時，懇請各國政府、企業、學界以及智庫負起責任，正視此一議題，停止與中國「一切如常」的往來。

據統計，目前約有近百萬名穆斯林關押在新疆集中營。中共稱其為「職業訓練中心」，旨在傳授語言、文化，及職業技能。然而，聯合國在收到多份指控集中營以教育之名行迫害之實的報告後，今年8月即要求中國立刻釋放這些人民。「殺了我，我再也無法忍受了。」一名受迫者泣訴。

維吾爾人權計畫主席特克爾（Nury Turkel）表示，「中共對維吾爾族進行文化大洗滌，試圖一了百了解決新疆問題，有學過歷史的人都知道，獨裁政府推行這類意識形態會有何後果，何況中共曾稱維吾爾族為腫瘤。」被問及中國之舉措與二戰時納粹對猶太人大屠殺是否可比擬時，特克爾表示，「中國雖未用毒氣對付維吾爾人」，但從集中營流出的消息可知，許多人都死在營內，「恐怕會出現大屠殺」。

UHRP外部事務主任Louisa Greve透露，各國應採取行動以資因應。許多維吾爾人被迫與子女分離、嫁娶漢人，維吾爾文化與語言也一一遭禁。她坦言，包括她在內的多名維權人士，都已收到中共威脅，迫其滲透美國維吾爾族群，若不照辦，在中國的親人就會遭到報復。