12月底國中女全面施打子宮頸癌疫苗 監察院：配套措施不全

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛生福利部國民健康署宣布，參考世界衛生組織之建議，將從12月底開始提供國一女生公費HPV疫苗接種服務，此時卻有調查報告指出，衛福部配套措施欠周全，尚未完備HPV疫苗接種者追蹤監測機制，也未充分與國內相關婦幼人權保護團體良性溝通，更沒有積極偕同教育部整備妥善衛教宣導及相關措施。

根據國健署資料顯示，人類乳突病毒（human papilloma virus；HPV）共計有100多型別，子宮頸癌有7成是因為持續感染第16及18型之高危險型別的HPV，感染HPV除可能導致子宮頸癌外，也可能提高罹患肛門癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、口咽癌、下咽癌，以及最近大家所關心的食道癌等癌症之風險。

而通過我國食品藥物管理署核可的疫苗有二價、四價和九價三種，皆可預防第16及18型此二種高危險型別的HPV。二價疫苗可預防16型與18型HPV的感染，對31、33、45型等高風險型別也會有交叉保護的效果。四價疫苗則比二價疫苗多了可預防菜花的6型與11型。至於九價疫苗可預防前述型別的HPV感染外，對31、33、45、52和58等五型具有直接保護力。

今年12月底起將實施國一女生全面免費施打政策，但監院認為相關配套措施仍欠周全。引述聯合報報導，根據監察院內政及少數民族、教育及文化委員會聯席會議通過委員王幼玲、田秋堇、楊芳婉的調查報告發現，衛福部卻未就學校施打環境、學生等候情境等軟硬體設施、校護、導師等支援協助事項及衛教宣導措施，積極偕同教育部整備妥善，任由地方衛生局自行洽請轄區教育主管機關協助，未盡中央衛生主管機關統籌規劃責任。

中時電子報報導，監委指出，鑒於全球HPV疫苗接種者相繼出現痛痛症女孩案例，我國也出現疑似個案，雖然國內外至今無法證實直接因果關係，專家也認定是心因性所致，仍不排除疼痛症狀困擾個案日常生活。

報導提到，基於資訊透明原則及民眾知情權，衛福部應於HPV疫苗開打前，將國內外不良反應資訊充分告知擬接種對象，讓青少年於完整資訊下行使自主決定權。但國內竟有半數已於轄內推動HPV疫苗公費補助施打政策的地方主管機關，所製作的接種同意書僅見家長簽名欄位，未給接種對象表達意願機會，綜合以上幾點決議函請衛福部檢討改善。