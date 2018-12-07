轉型正義！促轉會將撤銷蔣介石時代1505名政治受害者有罪判決

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨蔣介石獨裁白色恐怖期間，不少原住民菁英為爭取自治遭不當審判與判決入獄，涉案者遭槍決、監禁、感訓，而出獄後仍被監控，猶如今日中國共產黨處置境內異議份子的方式。促進轉型正義委員會7日公告，要撤銷蔣介石時代1505名政治受害者有罪判決，其中包含27名原住民，還給他們一個公道。

這27名原住民中，包括新竹尖石泰雅族人邱致明，任教職的他前途原本大有可為，卻被羅織罪名入獄五年，失去教職，只能從事體力勞動勉強度日。9日，他將在撤銷有罪儀式上代表原住民致詞。

風傳媒報導，1964年，邱致明被控改編〈一二三，到台灣〉歌謠諷刺蔣介石、煽動山地同胞叛亂，遭台灣警備總司令部判刑5年、褫奪公權3年，而邱的太太高白蘭，其叔叔高澤清也在1964年8月因「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」案遭判刑5年、褫奪公權3年。

促轉會7日公告，辦理第二波政治受難者黃藻儒等1505人刑事有罪判決撤銷，這次公告名單共1505人，其中包含27名原住民政治案件當事人。自由報導，促轉會預計9日舉辦撤銷儀式，還給這群政治受難者公道。排灣族牧師高天惠（'Eleng Tjaljimaraw）以促轉會兼任委員身份，拜訪將在儀式上代表原住民致詞的邱致明，除了解釋促轉會業務外，也告知這場活動的意義：「國家要透過公告儀式，讓所有人知道，你們無罪！」

報導指出，如今高齡86歲的邱致明，在1950年代是極少數能考上師範的原住民菁英，卻因政治案件牽連入獄，出獄後失去教職，只能從事體力勞動，勉強度日，原本前途大有可為，卻付之一炬。

促轉會公告，逾1500名白色恐怖政治受難者，將依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利。另依據促進轉型正義條例，基於同一原因事實而受之有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於促進轉型正義條例施行之日均視為撤銷。

撤銷公告名單請按這（一）（二）

促轉會強調，平復司法不法除了賠償或回復案件當事人被剝奪的權利，對很多政治案件當事人和家屬來說，更重要的是還原過去的真相，並且公諸於世，讓曾經因為「前科」、「犯罪」而遭致的磨難，藉此得到平反，也才能逐步從記憶的傷痕中解放，不再反覆追問自己究竟犯了什麼樣的「罪」，需要承受如此艱難的命運。

促轉會說，在本次公告名單中，已遭槍決的高一生（Uyongu Yata'uyungana，鄒族，曾為教師）、吳鳳鄉（今阿里山鄉長）、林瑞昌（Losin Watan，泰雅族，曾為醫師、省議員）、高澤照（泰雅族，曾為警官）皆為當時少數的原住民族知識份子，多次發聲爭取族群權益，卻因案受難，使得原住民族的政治發展空間大受壓縮，數十年來集體噤聲。由於緊密的親族關係和人際網絡，一人受難，即是整個親族遭受牽連。