寵物專屬冰上樂園 圓山花博7日起登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年12月來臨，各處都瀰漫著濃濃聖誕氣息，聖誕市集是這幾年最受歡迎的聖誕活動，但台灣目前沒有專為寵物及飼主共同玩樂的聖誕遊樂園，今年聖誕節前夕，PetTalk與MAJI集食行樂聯手為寵物打造了長達一個月「台北寵物節」-毛孩白色聖誕遊樂園。

2018台北寵物節自12月7日至2019年1月1日-毛孩白色聖誕遊樂園，包含了毛孩冰上遊樂園，將會持續一整月，讓飼主與寵物一起享受冬季滑冰的樂趣，定時噴出雪花，更營造出北歐聖誕氛圍，飼主更可在聖誕樹掛上許願卡，將有機會抽中吉光旅遊贊助奧地利捷克來回機票旅遊行程。12月15日起，除了可以滑冰，現場也規劃下雪及玩雪區，在台北就能與毛小孩一起體驗北國風情。

12月22日及23日園區將有更多活動，包含由日本第一大動物藥廠 共立製藥 及 台灣總代理 圓融生技公司贊助的 毛孩蚊子暗光劇院，特別安排半室外露營專區，讓寵物與飼主，在草皮上或坐或臥，一起共享電影時光， 來福選品毛孩聖誕市集區，聚集來自各國的寵物必需品及玩具，讓寵物不出國，也能體驗國外的生活氛圍，現場PetTalk和Doggy Willie輕寵食更準備了精美聖誕好禮給毛小孩們，希望大家一起來共襄盛舉。

此外，22、23日更推出毛孩寵物大數據知識補充區，由全台灣最大的寵物專業平台PetTalk說寵物，將目前最完整的資料庫，以大數據分析飼主最關心的議題，並邀請國際知名專家來傳授寵物身心健康的秘訣，異國餐廳區，在寵愛毛小孩之際，也不忘為為飼主特別打造聖誕氛圍大餐，整個12月熱鬧滾滾，讓毛小孩也能開心跑趴。

台北寵物節聖誕公益年曆暨套票將於12月7日起開賣，凡於活動期間內購買套票，將可得到公益年曆、滑冰遊樂券、MAJI異國餐廳餐點兌換券、Kong許願卡、吉光旅遊抽獎券、來福選品折扣券、揆眾花博寵物展門票、大直典華四人同行一人半價兌換券、展昭寵物展門票四張，抽獎的最大獎為歐洲聖誕套裝旅遊行程 (價值約新台幣10萬元)。