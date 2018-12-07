幼童點散瞳劑恐導致青光眼？ 北醫眼科醫師破解迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）當小孩被眼科醫師確診有近視後，醫師都會建議點散瞳劑治療，並提醒家長要定期回診追蹤，但家長卻擔心，長期使用散瞳劑可能會導致青光眼，甚至會傷害腦部神經？對此，臺北醫學大學附設醫院眼科專任黃柔蓁主治醫師為大家破解迷思。

一般而言，眼科醫師開立散瞳劑的原因有3種：

檢查視網膜或開刀時放大瞳孔：臨床上檢查視網膜的時候，為了讓病患眼睛遇到強光不會縮瞳，所以會請患者點散瞳劑，讓瞳孔放大。

止痛：散瞳劑還有放鬆睫狀肌的效果，因此可用於開刀後、眼睛發炎的患者，以降低疼痛。

控制近視：長效型散瞳劑被證實可降低眼軸生長,預防近視惡化。

其中，長效型散瞳劑與短效型散瞳劑的區別在於「可持續放大瞳孔的時間」。長效型成分含Atropine（阿脫品），可持續放大瞳孔約兩週，主要用於預防兒童近視惡化；而短效型成分包括Tropicamide、Phenylephrine、Cyclogyl，效力可持續4~12小時，可暫時放鬆眼部睫狀肌，使得孩童接受電腦驗光時，獲得真實的度數。

目前針對預防兒童近視加深所開立的長效型散瞳劑，最常見的成分及濃度為0.125%Atropine，大部分兒童使用後 往往會出現畏光、近距離視野模糊的現象。

不過，若是將此成分再稀釋10倍,也就是0.0125%Atropine，既能預防近視惡化，也可減輕畏光及近距離模糊的症狀，家長可向醫師詢問，是否能使用低濃度散瞳劑，也就是單支（無防腐劑）小包裝的0.01% Atropine製劑。但是當低濃度散瞳劑無法控制近視效果時，醫師通常會建議提高散瞳劑濃度，就需要和家長進一步討論了。

孩童使用散瞳劑時，因瞳孔放大，紫外線更容易進入眼睛，家長須提醒孩子，在戶外活動或陽光強烈時戴上太陽眼鏡，若平時已戴眼鏡，可考慮使用遇到紫外線會自動變色的眼鏡，並且培養「看遠不看近」的習慣，例如：保持良好閱讀姿勢，不要近距離看書或畫圖，或避免長時間盯著3C螢幕等等。

此外，在使用散瞳劑時，較需擔心的副作用是眼壓升高，因為當瞳孔放大時，眼球前房隅角比較狹窄的人，前房水排出路徑也會被壓縮，導致眼壓上升，但較易好發於年長、身材嬌小的女性，幾乎不會發生在孩童身上；若家長還是擔心，回診時可請醫師檢查孩子的眼壓。