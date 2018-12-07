華為孟晚舟被捕 智庫籲美科技高層短期內勿赴中

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）加拿大應美國要求，逮捕中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟，中國市場研究集團（CMR）創辦人雷小山對此提出警告，籲美國科技公司高層應當心北京祭出以牙還牙的逮捕行動。

川普才在20國集團（G20）峰會期間宣告美中就貿易戰達成90天停戰協議，不料加拿大1日應美方要求逮捕孟晚舟，智庫歐亞集團（Eurasia Group）分析師在給投資人的報告中提到，中國料將表示憤怒，但仍會派貿易代表團前往華府展開會談。

報告內容提到，孟晚舟被捕「顯示雙方如今已徹底槓上，美國高階政府官員為執法官員開了綠燈，以追捕在雙邊較良好的政治氛圍下，不願出手逮捕的個人」。

雷小山也在一篇文章中提出警告稱，若美國科技公司高層訪問中國，應當心北京祭出以牙還牙的逮捕行動。

雷小山說，若美國是基於華為違反華府對伊朗制裁措施逮捕孟晚舟，北京也可能以對方在台灣行動為由逮人。

「如果你以為川普和習近平上週出席20國集團（G20）峰會時有解決任何問題，那也太好騙了吧。」

雷小山說：「如果我是谷歌公司（Google）或思科（Cisco）高層，我不會在近期造訪中國。」

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，電子報「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人利明璋（Bill Bishop）也說：「如果我是在中國工作的美國科技高層，我會稍稍延後中國行，或去度個假。」

瑞銀投資銀行（UBS）場內交易部門主管卡辛（Art Cashin）對美國媒體CNBC說：「這就跟中國逮捕賈伯斯（Steve Jobs）的兒子一樣。」

孟晚舟被捕事件也在美國政界激起不少漣漪，共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）說：「接下來的發展十分關鍵，中國共產黨無法承受透明審判過程破壞其聲譽的風險，將盡全力恫嚇加拿大政府，要求加國放她回中國。」（譯者：鍾佑貞/核稿：劉文瑜）1071207