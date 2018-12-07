國際研究團隊揭開烏龜長壽秘密

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）長命百歲不在是夢想了。國外一群科學家4日在英國《自然生態學與進化》（Nature Ecology & Evolution）發現，「巨型龜的長壽源自譜系特有基因變體影響DNA修復基因」。

綜合媒體報導，由西班牙奧維耶多大學體育協會（Universidad de Oviedo）、美國耶魯大學（Yale University）、加拉巴戈斯保育協會（Galapagos Conservancy）及加拉巴哥國家公園（Galapagos National Park）聯合組成國際研究團隊合作研究巨型龜的基因圖譜。

研究人員把兩隻加拉巴戈斯象龜的基因組進行排序，其中一隻是孤獨喬治（Lonesome George），也就是平塔島象龜（Geochelone nigra abingdoni），另一隻是亞達伯拉象龜（Aldabrachelys gigantea）。孤獨喬治是曾經圈養在厄瓜多加拉巴戈斯群島的聖克魯斯島（Santa Cruz Island）並於2012年以120-130歲的高壽死亡。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，當時的科學家以為孤獨喬治是平塔島象龜最後一隻代表性物種。然而經由科學家的搜尋，2012年的同一年，他們在鄰近的伊莎貝拉島（Isla Isabela）找到17隻混種烏龜，其基因特徵與孤獨喬治相似。經過檢測後發現，有3公龜、5隻到不20歲的年輕烏龜及9隻母龜有混到平塔島象龜血統。

法媒《20 Minutes》報導，目前尚有幾十種烏龜大約3-4萬隻，高度可達1.8米並且可活到180歲左右，仍然生活在聯合國教科文化組織於1978年列為世界遺產的島嶼上。