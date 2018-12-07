匯豐監督機構向檢方舉報：華為帳戶有可疑交易

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）熟知內情的消息人士說，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）的聯邦任命監督機構Exiger向尋求引渡中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟的檢方舉報，華為帳戶存在可疑交易。

「華爾街日報」（WSJ）報導，消息人士說，負責評估匯豐近幾年反洗錢和制裁管理辦法的外部監督機構Exiger，向紐約東區聯邦檢方提交與華為交易有關的資訊。

加拿大當局1日應美方要求，以涉嫌違反美國對伊朗制裁為由在溫哥華逮捕孟晚舟，成為美國棒打華為的最新舉措。華爾街日報說，華府正在尋求將孟晚舟引渡至美國，好讓她在東區聯邦法院受審。

消息人士透露，匯豐作為與華為有業務往來的銀行之一，正積極配合調查，但它並非華為案調查的目標。

根據匯豐2012年與美國檢方達成的協議，這家英商銀行的反洗錢和制裁違規管理一直受到正式監督，直至最近。

華爾街日報4月報導，司法部對華為啟動刑事調查，檢視這家公司是否違反禁止向伊朗出口的制裁措施，更早之前，商務部和財政部外國資產管制辦公室（OFAC）就已針對制裁相關問題展開調查。

匯豐2012年捲入一樁洗錢醜聞，除未發現美國分行涉及一宗至少8.81億美元的毒品走私收入相關洗錢活動，還隱瞞與伊朗、利比亞和蘇丹的交易以規避美國制裁，之後同意向美國政府支付19億美元，並簽訂一項為期5年的延期起訴協議。

匯豐與美國達成的協議，還包括雇請Exiger監督匯豐改善防堵可疑活動辦法的努力。

匯豐去年底擺脫延期起訴協議，監督人員也認為，匯豐已充分改善反洗錢機制。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1071207