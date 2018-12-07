沒現金也可歡唱！ 悠遊卡迷你KTV現身台北金融科技展

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）由金融總會及台灣金融研訓院共同主辦的「Fin Tech Taipei 2018台北金融科技展」今12月7日至8日於台北世貿一館盛大舉 行，主辦單位期望打造成為台灣最大金融科技創新交流平台。

為期兩天的「FinTech Taipei 2018台北金融科技展」於12月7日上午11時起開放民眾免費 入場參觀，屆時歡迎大家至世貿一館悠遊卡展位B214參觀歡唱。 展出期間，每日前25名持悠遊卡扣款使用迷你KTV歡唱的民眾， 將可獲贈精美施華洛士奇水晶造型悠遊卡乙份，實際體驗「無現歡唱 悠遊無限」的便利、效率與樂趣。

悠遊卡公司長年耕耘無現金支付領域， 本次應邀參展特別將近期流行的迷你KTV搬到展位現場， 邀請民眾親臨現場持悠遊卡「嗶」卡， 體驗新型態娛樂設備導入悠遊卡支付服務的便利、效率與歡樂。

悠遊卡公司成立之初是從交通票證開展無現金支付業務， 近年來逐步推展至各項小額消費應用，在為持卡人提供「 更多的選擇、最好的服務」信念底下，已讓悠遊卡成為通行全台且廣泛應用於「食衣住行育樂」 各面向的便利支付工具。

本次參展展位將呈現民眾一日生活與悠遊卡的緊密結合， 其中特別凸顯娛樂面向的應用，將結合悠遊卡支付的「麥克瘋」迷你 KTV搬至展場；近來在電影院、賣場、轉運站興起的迷你KTV， 提供民眾在逛街、看電影、候位的零碎時間一種新鮮有趣的選擇， 成功開創「零碎時間經濟」新商機。

全球掀起FinTech浪潮，「共享經濟」、「零碎時間經濟」… …各種創新跨業合作商業概念紛起，最貼近民眾日常生活悠遊卡， 也不斷地尋求各型態的創新合作，與時下流行的迷你KTV結合， 只是其中之一。

其他無人化設備的結合應用也持續推展， 包括機械手臂搖飲料機、無人超商、iTrash等等，已有超過5 ,500台無人設備上線提供支付服務。悠遊卡與時俱進， 兌現該公司對持卡人的承諾。

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