沒現金也可歡唱！ 悠遊卡迷你KTV現身台北金融科技展

圖片來源: 悠遊卡公司
（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）由金融總會及台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei 2018台北金融科技展」今12月7日至8日於台北世貿一館盛大舉行，主辦單位期望打造成為台灣最大金融科技創新交流平台。
為期兩天的「FinTech Taipei 2018台北金融科技展」於12月7日上午11時起開放民眾免費入場參觀，屆時歡迎大家至世貿一館悠遊卡展位B214參觀歡唱。展出期間，每日前25名持悠遊卡扣款使用迷你KTV歡唱的民眾，將可獲贈精美施華洛士奇水晶造型悠遊卡乙份，實際體驗「無現歡唱 悠遊無限」的便利、效率與樂趣。
悠遊卡公司長年耕耘無現金支付領域，本次應邀參展特別將近期流行的迷你KTV搬到展位現場，邀請民眾親臨現場持悠遊卡「嗶」卡，體驗新型態娛樂設備導入悠遊卡支付服務的便利、效率與歡樂。
悠遊卡公司成立之初是從交通票證開展無現金支付業務，近年來逐步推展至各項小額消費應用，在為持卡人提供「更多的選擇、最好的服務」信念底下，已讓悠遊卡成為通行全台且廣泛應用於「食衣住行育樂」各面向的便利支付工具。
本次參展展位將呈現民眾一日生活與悠遊卡的緊密結合，其中特別凸顯娛樂面向的應用，將結合悠遊卡支付的「麥克瘋」迷你KTV搬至展場；近來在電影院、賣場、轉運站興起的迷你KTV，提供民眾在逛街、看電影、候位的零碎時間一種新鮮有趣的選擇，成功開創「零碎時間經濟」新商機。
全球掀起FinTech浪潮，「共享經濟」、「零碎時間經濟」……各種創新跨業合作商業概念紛起，最貼近民眾日常生活悠遊卡，也不斷地尋求各型態的創新合作，與時下流行的迷你KTV結合，只是其中之一。
其他無人化設備的結合應用也持續推展，包括機械手臂搖飲料機、無人超商、iTrash等等，已有超過5,500台無人設備上線提供支付服務。悠遊卡與時俱進，兌現該公司對持卡人的承諾。
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