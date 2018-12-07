〈時評〉評2019年再生能源躉購費率

大選過後，目前除了各地所謂小內閣怎麼組成，充滿媒體版面之外，我認為最大的新聞是：2019年度再生能源躉購費率的公佈。在上週公佈暫定躉購費率資料中，目前主力風電、太陽光電都調降，海上風電調降12%，太陽光電地面型也調降了12%，這些資料公佈之後，今年度海上風機通過遴選的外國廠商包括CIP、沃旭等，都掦言考慮不投資。

而今年曾接受政府補助，合併三家太陽能產業成立的公司「聯合再生能源公司」董事長洪傳獻也開記者會說，政府一方面鼓勵太陽光電、另一方面躉購費率降幅這麼大，使目前台灣太陽光電業者更加難以生存，因為國際上平均成本降幅不到5%，但是政府明年度躉購費率一次降了12%，實在是太過分了；關於海上風機，我們知道今年度通過遴選的廠商，可以有3.5GW，而今年的躉購費率5.8元是國際海上風機價格的兩倍以上。後來的競標已經降到2.5元。因此這一次的海上風機躉購費率明年每度5.1元，個人覺得還是太高了，應該再下降一些。

其實，目前通過遴選的廠商揚言退出，那麼就讓他退出吧！因為後面排隊的還有很多，尤其是那些競標而得以通過的廠商，都會進來投資。在海上風機領域，台灣有太多不確定的風險在。我想這也是事實，因為這些歐洲廠商的風機並沒有通過台灣海峽強烈颱風的考驗。然而，對台灣來講，海上風機我認為並不是那麼重要，原因是台灣本來冬天就沒有那麼缺電，海上風機在冬天能夠發電到滿載，而夏天可能連10%容量都發不出來。

在北歐可以盛行海上風機，因為歐洲冬天需要供暖缺電能，在台灣不見得那麼合適，這跟緯度和環境不同有關。

因此我認為政府明年的躉購費率海上風機應該在5元以下。至於太陽光電，我個人也可以同意洪傳獻董事長等台灣業者的說法，這樣一降12%對於目前政府要大量推動的太陽光電的確是不利的，因此可以酌量減少些，例如說不要降12%、降個10%。因為目前一些地面型建置廠商，他們的做法是進口中國低價低品質的太陽光電版組裝起來，而其計畫的獲利率 (IRR) 還有 10%以上。因此稍微下降2%，不會有很大的影響。

我這裡還要討論其他再生能源的躉購費率。過去這半年，讓我很吃驚地發現，雖然台灣已經公告近乎十年的廢棄物發電，每度電以3.9元收購。然而台灣到今天為止却連一度廢棄物發電都沒有，原因在於能源局要求廢棄物發電廠的熱效率要25%。目前的爭執點，這25%是從工業廢棄物的原料算起，例如說從廢木材算起，還是從廢棄物製成的燃料RDF 5(固態)、RDF 6 (液態)、RDF 7(氣態)算起。如果從RDF (廢棄物衍生燃料Refuse Derived Fuel)算起，目前台灣的廠商改進製程，努力節能還有些可能達到25%，如果直接從廢棄物算起，那這是非常困難的。

我個人知道可以超過25%的技術，目前只有洛克希德馬丁公司推薦的德國廠商Concord BLUE技術，其他的任何廢棄物發電都不可能通過25%。但是要建置洛克希德馬丁公司的廠，成本非常高。因此，我個人建議：可以將從原材料算起，例如廢木材、紙尿布等，其費率稍微提高，例如提高到4.2元甚至4.5元。這樣使得這種超貴技術與由RDF 算起的廠商，有一個差距。那麼一些廢棄物廠商，若能從RDF算起，其熱效率也可能達到25%，就算政府鼓勵且收購的再生能源，才可能有廢棄物發電的產生。

另外， 我曾經寫文章討論過，應該要再提高像小水利、海洋能發電等躉購費率。而我個人建議目前全國總收購發電容量還在10MW之下，直接就從2018年的躉購費率提高10%當成2019年的費率。包括小水力、海洋能、廢棄物、地熱發電等。這樣，台灣其他形式再生能源發電才可能發展。而對於再生能源基金的收支不會有什麽影響。因為下降發電量大的海上風力及太陽光電的躉購費率，上漲了目前没有量的其他再生能源發電的費率，政府的收入還會增加呢。