台北時裝週開幕 演繹台灣獨特時尚與文化底蘊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由文化部主導的「2018台北時裝週SS19」，昨（6）日在台灣戲曲中心盛大開幕，集結40名本土服裝設計師、近80套作品，演繹出交織文化與時尚的大秀。

時裝週主題為「看見自己‧獨特的樣子」，邀請到知名劇場導演李小平擔任開幕式總導演，打造一場跨界時裝秀。8字型伸展臺，以高低堆疊的山河海，搭配科技互動影像，名模、舞者、演員同台獻藝，是走秀也是表演。

開幕式共分為｢陽光下的彩虹｣、｢精彩瞬間｣、｢靈光乍現｣、｢烈日古道｣、｢不把框架當回事｣、｢翻轉世界｣、｢隱形英雄｣、｢安靜的力量｣、｢另一種想像｣、｢站在天平的那一端｣、｢光影的對話｣、｢致未來｣，每一個橋段都呈現出服裝設計師在創作過程中經歷過的思維流轉。

為了凸顯每件作品背後匠師之努力，從打版、立裁、縫製、熨燙、珠繡、到染製，此次除特別拍攝匠師們製作服裝過程的影片外，也邀請到歌仔戲國寶大師廖瓊枝，帶領現場的觀眾向這些幕後英雄致敬。

「2018台北時裝週SS19」是由文化部、經濟部、客委會、原民會及臺北市政府文化局聯手推出，結合各大織品與時裝協會之力，更邀請國際買家、產學專家、重量級時尚人士，以及知名藝人共同參與。

本次活動為期四天，在開幕大秀後，將有八場品牌秀、具台灣文化魅力的四場主題秀、靜態展、國際論壇等活動輪番登場。

詳情可至「2018台北時裝週SS19」官網或臉書查詢。

圖／台北時裝週、文化部