影視新南向博得滿堂彩 台118部優質作品前進新加坡發佈會

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）文化部影視及流行音樂產業局於12月5日下午2點在新加坡濱海灣金沙展覽會議中心5F臺灣影視館(編號D10)，舉辦「臺灣影視內容發布會」，向國際買家及媒體展示並推薦臺灣影視作品，今年總計40家業者攜帶118部優質作品熱烈參展。

文化部影視局為強化臺灣與東南亞及全球影視市場的交流與連結，自104年起即以整合行銷概念，籌組「國家隊」參加「新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展」，並於展場最佳區域設立「臺灣影視館」。

今年不僅業者及作品數量增加，參展的作品類型更是多元，除紀錄片、旅遊行腳及綜藝節目外，並帶來許多優質的動畫及兒少節目；戲劇劇種則有都會愛情、家庭倫理、校園青春、刑偵、懸疑驚悚，更有以同志及律政為題材的優質戲劇。

文化部表示，臺灣影視作品無論題材或規格，均已朝多元化、國際化發展，且作品均蘊含臺灣在地文化並能引發觀眾共鳴，部部均能展現臺灣自由豐沛的創作力。近幾年來經由積極媒合國內製作端與國外平台合作，並已成功吸引HBO、Netflix、FOX及新加坡新傳媒公司等國際平台合資合製，一同產製具在地觀點、又能吸國際眼球的優質作品，顯見臺灣作品已具國際競爭力。