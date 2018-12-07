邁向綠能科技　水試所與業者實驗漁電共生

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會水產試驗所(以下簡稱水試所)針對文蛤、 虱目魚、吳郭魚及鱸魚等主要養殖物種，在現行法規規範40%遮蔽率的前提下， 進行模擬光電設施之遮蔽效應對養殖物成長影響評估試驗， 初步成果呈現均能維持70%以上的產能， 漁電共生已然踏出穩健的第一步。

水試所於本(2018)年先針對文蛤、虱目魚、吳郭魚、鱸魚等主要養殖物種，以模擬40%光電板遮蔽率來測試對成長之影響。在文蛤方面，目前的試驗結果顯示，在夏季高水溫期，因遮蔽部分直射的陽光，可有效降低水溫及池底土溫，40%遮蔽率試驗組文蛤之成長優於未遮蔽的對照組。進入秋冬較短日照與低水溫期後，試驗組文蛤因餌料供應較為不足成長稍緩，但仍能達到對照組70%之成長效果，未來將加強低溫期調整餌料供應策略的試驗。

政府為因應氣候變遷、追求環境永續及發展綠能科技產業的政策，綠色能源成為台灣能源政策軸心，目標於2025年綠能裝置容量須達20GW，其中17GW來自地面型太陽能設施，換算總共需要約25,000公頃以上的土地。但台灣土地資源有限，廣泛的農漁業用地是必然被考量運用的場域，但推動時，勢必會影響到農漁業的原始利用狀態。

▲水試所與嘉義大學合作在海水繁養殖研究中心設置的模擬水面浮動型 太陽光電設施之魚蝦養殖產能評估試驗池。(照片由水試所提供)

水試所表示，台灣魚塭養殖面積前五大養殖物種為虱目魚、文蛤、吳郭魚、石斑及鱸魚，養殖產區主要分布於彰、雲、嘉、南、高、屏等六縣市，這些區域亦是全台日照最充足的地區，因此結合光電綠能的新養殖模式，若能成功推廣至這些物種的養殖池，而且在不影響既有之養殖生產下，得以兼顧發展光電綠能產業，增進養殖漁民躉電收益，並成為青年從農及強化綠能企業合作誘因，改善農業勞動力結構以及智慧型科技養殖多元應用，將能促進產業升級及創造出「漁電雙贏」之效益。

為此，水試所與嘉義大學合作以模擬水面浮動型太陽光電設施，對吳郭魚、虱目魚及鱸魚成長試驗上，亦呈現出40%的遮蔽率不會影響養殖生物成長的初步結果。這些以不同形式光電設施結合各種養殖物種在夏季期間的試驗，均顯示遮陰所造成池水降溫，更適養殖生物的正面效益。

為更精確評估漁電共生在文蛤養殖的效益及強化經營管理技術，水試所與向陽優能電力公司合作，在台西試驗場4個0.5公頃的試驗池上，設置不同遮蔽率之立柱式太陽光電設施，發電設置容量為1,436kWp，已在10月上旬與台電饋線併聯，加入綠電生產的行列。

而水試所也於11月初開始放養文蛤，進行實體漁電共生的養殖試驗，並結合室外微藻培養技術、水文環境變化監測與水質自動監測儀器之開發，開啟了智慧化漁電共構創新養殖產業的序章。

▲水試所海水繁養殖研究中心台西試驗場設置的文蛤池與太陽光電養殖 試驗設施，並已放養文蛤實地進行漁電共生產能評估試驗。(照片由水試所提供)