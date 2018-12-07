政院選後總檢討　賴清德：勞基法修法倉促、造成中小企業作業困難

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）行政院選後檢討記者會周五上午召開，由行政院長賴清德上陣說明，檢討內容主要有五點，包括多項政策制定倉促不周全，包含勞基法、空污法等，以及選舉初期政院各部會對假訊息應變不足致野火燎原；賴清德強調會負起所有政治責任，並在適當的時間點離開，至於是否為立院本會期結束，賴則避答。

賴清德在檢討記者會上，首先提到基層民眾對經濟成長無感，政府卻未能即時察覺並即時因應。談到觀光業困境，賴清德說，過去兩年來中國抵制不讓中國團客入台，讓以觀光為主的縣市流失商機，雖然新南向政策下東南亞觀光客來台明顯成長補足缺口，但多停留在中北部，南部東部觀光業者無法蒙受其利，自然有怨言。

第二，政策規劃不夠周延完善。勞基法一例一休初次修法倉促，未能顧及數位經濟商業模式下中小企業面臨的挑戰，造成中小企業作業困難，基層勞工生活也受到衝擊，雖然經再次修法給予彈性，但民怨已成。

另外賴清德也檢討空污法規劃不周、行程訂定操之過及，引起抗議造成社會不安，顯現事前溝通不足。賴也談到今年九合一選舉合併公投，規劃未臻完善，民眾排隊時間過長，造成有一邊開票一邊投票的情況惹議。

第三，改革做法引發重大爭議及不滿。賴清德指民進黨完全執政後民眾對改革有所期待，開始啓動年改勞改司改與轉型正義等工作，但大部份民眾在未能了解實質內容下多有誤解，引發爭議，而假訊息的傳播更加深誤解，帶來負面效應，未能呈現應有的正面效益。「尤其促轉會的東廠事件，嚴重斲傷政府公信力，讓改革蒙上陰影」，賴清德說。

第四，假訊息攻擊來勢洶洶，本此大選中，網路重新定義媒體及輿論，政府欠缺快速回應的能力，各部會在第一時間處理態度不夠積極，未能快速在網路上有效的說明，無法掌握數位時代下民眾意見及需求。

第五，政府用人有待改進。賴清德指立法與行政部門間互動溝通仍顯不足，民意無法反應在政策檢討上，日後，政府會用人惟才，方不致造成施政問題與民眾質疑。

至於接下來政府要怎麼做？賴清德指政府會在捍衛國家主權、與自由民主人權原則下進行經濟、環保、教育等各方面改革，從人民的角度思考，依此原則進行施政檢討，這過程中也不忘公益價值。政府會誠實面對過去問題，依實際需要調整政策，並用實際行動爭取人民信賴與支持。

賴清德在記者會末感性提到他去年九月接任行政院院長重任，當時已看到一些問題，但願協助解這個局，但遺憾過了一年未能成功。他指11月24日大選，民進黨已大敗，但不能敗得潰不成軍。他選擇先留下來，係因目前許多政策檢討會議仍排定要進行，如普悠瑪與公投等，而立法院目前審議中的各項法案與預算案他也希望仍持續順利推動，之後只要「時間一到」，他也會堅定的離開，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，這是民主政治的價值所在。

賴清德強調他會負起行政責任，此前先帶他的行政團隊全力以赴，不能讓政事空轉，他不計個人利害，為大局著想。

賴清德最後總結，也只有他離開，「總統才可能大破大立，新局面才可能產生」。

記者問道至於是什麼時間點離開，賴清德不正面回應，僅說「時間一到」就會向大家報告，此前會與團隊全力以赴；至於有記者問道，離開時間點是否為此立院會期結束，賴清德則苦笑指屆時會再和大家說明。

立法院本會期法定集會期間為9至12月底，必要時得依法延長會期。