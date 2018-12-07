(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國國家安全顧問波頓告訴媒體，白宮其實早就掌握，加拿大警方逮捕華為全球財務長孟晩舟的資訊，但川普疑似未在第一時間得知此訊息，並繼續在阿根廷與習近平用餐。部分美國媒體認為，美加的行為，可能導致貿易戰進一步升級。

美媒《POLITICO》報導，波頓向媒體透露，其實自己早就在司法部的彙報中，得知加拿大逮捕孟晩舟的消息，但他未提到川普是否知曉此事。

不過，《POLITICO》引述内部人士消息，表示川普及其隨行阿根廷之高級顧問，在與習近平會面時，都還不知道美國已要求加拿大引渡孟晩舟。

報導介紹，美國擔憂中國科技公司，竊取關鍵資訊，是兩國近日關係緊張的原因之一，也是川普和習近平，在阿根廷見面時討論的重點。

報導指出，華為在中國影響力非常大，並對世界各國販賣零件和智慧型手機。波頓表示，美國對華為強迫外國公司移轉技術，並偷竊智慧財產的行為，感到十分擔憂，而美國國會也通過法案，阻止該公司帶來的網路安全風險。

《POLITICO》報導，美國許多國會議員，都對加拿大逮捕孟晩舟的行為，表示贊許，例如參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）便批評，華為是僞裝成電信公司的中國共産黨間諜機構（spy agency）。

一向以親台著稱的參議院馬可·魯比歐（Marco Rubio）則強調，加拿大的行為，完全是依法辦理，而不是政治行為：犯法的人總是要被逮捕，不能因其後面有強國撐腰，就放任不管。

不過，也有美國媒體警告，美加的行為可能促使貿易戰加劇，甚至挑起中國民族主義怒火，逼迫習近平採行強硬手段回應。

《紐約時報》回顧，1日，當川普在阿根廷，稱讚自己和習近平為「特殊關係」（“special” relationship ），並預言兩國能達成貿易休兵的同時，加拿大卻逮捕了孟晩舟。

報導引述專家分析，表示美加的行為，可能被部分中國官員，解讀成美國部分民族主義者，希望毀掉美中貿易談判的結果。

此外，報導還指出，雖然中國許多企業，都有與伊朗交易，但它們大多遵守美國制裁規定，因此報導猜測，孟晩舟被逮，可能是因為華為涉嫌將美國關鍵技術，外流到伊朗。

《紐約時報》引述一為前司法部官員説法，表示孟晩舟被逮捕，是因為華為在未得到美國授權下，擅自將某些物品出口至伊朗，而美國FBI及聯邦檢察官，其實早在2010年，便開始調查華為高層。

《華盛頓郵報》則介紹學者説法，表示雖然中國高層了解，美國的司法和外交部門，是兩個分離運作的體系，但一般民衆恐無此概念，並對孟晩舟遭逮捕一事，感到憤怒。

學者分析，中國高層應該會試圖維持和美國的貿易對話，但中國民衆的怒火，很可能會影響政府的政策。另一位專家則提到，雖然中國政府一直相當慎重處理美中貿易戰，但局勢也可能快速惡化。

美媒：白宮早掌握孟晩舟被捕消息 但川普疑不知情