適逢高雄漁船返航季 慈濟為移工免費義診揪感心！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）年底是高雄前鎮漁港遠洋漁船自北太平洋海域捕撈秋刀魚返航的季節，內政部移民署為照顧廣大外籍漁工，12月2日與慈濟人醫會在高雄市漁民服務中心，首次為高雄前鎮漁港的外籍漁工辦理義診，讓有身體不適的漁工們能就近於港區診療，並享細心且優質的醫療服務。

此次義診活動是由內政部移民署國境事務大隊高雄港隊結合慈濟人醫會、高雄市政府海洋局、行政院農業委員會漁業署等單位共同舉辦，義診對象為前鎮漁港的外籍漁工，項目有中醫(含針灸)、眼科、牙科、皮膚科、血壓(血糖)檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等。因適逢漁船返港旺季，外籍漁工看診十分踴躍，主辦單位事先規劃並增派多名醫生。

另外還有十餘名印尼與越南籍新住民主動熱情擔任通譯志工，協助醫護人員與漁工溝通，使本次活動進行順利，總計為印尼、越南與菲律賓籍等200餘名漁工提供診療，讓臺灣的友善與熱情，溫暖了在異鄉辛苦打拼的漁工們的心。

現場亦有移民署高雄市專勤隊與服務站人員向外籍漁工宣導我國防制人口販運的作為與規定，移民署也規劃移民及廉政法規宣傳活動，讓漁工瞭解自身權益，還可以獲贈宣導紀念品，藉此宣導臺灣防制人口販運、檢舉貪汙瀆職及相關獎勵保護資訊。

參與的印尼志工感動地表示，在印尼家鄉醫療資源較缺乏，就診不易，而在臺灣可免費接受醫生檢查診療，實在感謝臺灣；就診的漁工也透過通譯表示對於移民署等單位的用心與關懷，表達誠摯的感謝。