(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)昨（6）日傳出加拿大在當地時間1日，也就是川普和習近平在阿根廷用餐時，逮捕華為全球財務長孟晩舟的消息。《日本經濟新聞》今日頭版頭條報導介紹，美國對華為的態度，將愈來愈強硬，未來甚至光是在公司内使用華為的產品，就會被美國政府列為拒絕往來戶。

根據報導，美國政府已表示，華為公司涉嫌違反對伊朗的經濟制裁，並暗示未來可能對該公司，實施經濟制裁，例如禁止其與美國公司從事交易行為。

報導指出，華為、中興、海康威視、大華、海能達等所謂「中國製造2025」重視的五家公司，被美國懷疑可能盜取軍事機密，威脅美國國家安全。

《日本經濟新聞》回顧，美國兩院在今（2018）年8月，甫通過2019財政年度國防授權法案（NDAA 2019），規定自2019年8月13日起，禁止美國政府、美軍、以及美國政府擁有的企業，使用包含華為、中興、海康威視、大華、海能五家公司零件的產品。

但在2020年8月13日後，規則將變得更加嚴格：光是在自己公司内，使用這五家公司的產品，就會被美國政府列為拒絕往來戶，就算該公司和電子產品完全無關，也無法得到豁免。

另外，《日本經濟新聞》報導，紐澳等美國盟友，也開始加入排擠華為的陣營，而英國大型電信公司BT，也決定不在5G網路基礎設備中，使用華為產品，讓全球企業必須重新檢討自己的供應鏈，甚至是公司内部通訊器材。

日經：紐澳英加入美國陣營 全面排除中國高科技產業