班克西來了？台北當代藝術館戶外廣場　塗鴉藝術大規模空降

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）展覽「越界」邀請創意團隊「逃亡計劃藝術團隊」，攜手5位年輕藝術家以「塗鴉」形式，自即日起於台北當代藝術館展出至23日。

班克西光臨台北當代藝術館嗎？「越界」（Trespassing）邀請進駐活化台中千越大樓的創意團隊「逃亡計劃藝術團隊」，以當代館的戶外廣場及貨櫃屋為大型舞台，偕同翁博軒、何信佑、楊錫耀、蘇鈺閎、連翊庭5位年輕的塗鴉藝術家現地製作，在充滿歷史氛圍的街道上，充滿當代生命力的色彩讓人目不轉睛。



「越界」塗鴉藝術展覽自即日起至23日（圖/台灣英文新聞）

展覽的命名源於象徵叛逆行為的「塗鴉」，不再為躲躲藏藏的破壞，而是越過藩籬進駐美術館展覽。「塗鴉」過去被視為一種具有爭議性，因其創作過程時常遊走於法律邊緣，卻也為作品增添不少叛逆又神秘的色彩。

然而，近年來隨著社會大眾對於「街頭塗鴉」的關注逐漸提升，且藝術創作類型亦趨多元化，各種跨領域合作的藝術展演活動，開始邀請塗鴉創作者進入大型藝術場域及展演空間。

因此，塗鴉不再只是地下化或躲在陰暗角落的創作，而是逐漸走向當代藝術的範疇，同時也象徵著塗鴉即將邁開步伐，開始「越界」。展覽自即日起至23日止，詳情請上台北當代藝術館查詢。



為了諷刺現代大量充滿腥羶色的網路言論，創作團隊在廣場鋪設一道馬路，駛入一台象徵即時傳播訊息的SNG車，在車體上噴畫及拼貼上各式聳動廣告傳單（圖/台灣英文新聞）