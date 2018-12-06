華為事件衝擊網通廠 投顧：台廠上游影響較大

（中央社記者田裕斌台北6日電）華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，市場擔心對於5G商轉進度造成影響，不過投顧業者認為，5G規格仍未確定主流，但華為恐因此競爭力遭到削弱，台廠則是上游廠影響較大。

根據國家傳播委員會(NCC)的進程，台灣5G預計在2020年第一階段釋照、商轉時程還未確定；不過目前全球各大電信公司正積極進行5G商轉規劃，包括美國電信商Verizon、及AT&T預定今年年底5G商用化，南韓3大電信公司規畫明年3月推出5G服務，日本電信商則規劃在2020年7月東京奧運會上，展示5G商用，中國大陸也正加速5G商轉的時程。

根據統計，華為基地台設備全球市占率約30%至35%、光通訊設備全球市占率更達40%至45%，同為全球最大供應商；但也由於對安全的疑慮，包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國等國都點名不歡迎電信營運商採購華為設備。

投顧業者表示，若美國掌握明確事證，比照中興通訊對華為管制料件出口的處罰，5G產品推出的進程恐將受限美國高階網通處理器，例如路由器(router)的運算及傳輸晶片、PA(功率放大器)或高速傳輸用的雷射與光通訊零組件。

投顧也分析，台廠中僅華星光來自於華為的營收貢獻度超過2成，影響程度較大，光通訊廠光環、環宇-KY、昇達科、聯亞、眾達-KY、聯鈞來自於華為的營收貢獻度則約在10%至20%之間。

至於下游包括交換器(switch)、路由器等終端產品，華為則並非為台廠的主力客戶，占營收比重多在10%以下，即使華為遭到美國制裁，影響程度也有限。（編輯：黃國倫）1071206