微苦咖啡入啤酒！臺虎精釀「臺灣黑熊」波本桶黑啤限量開賣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）獲獎無數的臺虎年度壓箱寶桶陳帝國司陶特啤酒「臺灣黑熊」終於少量釋出，今年更升級成豪華禮盒，另外，台虎推出加入獨家咖啡豆冷萃的「咖啡黑熊限定版」，將於明（7）日起於指定通路販售。

精釀啤酒也能像威士忌一樣越陳越香？由臺虎帶來的「臺灣黑熊」是臺虎酒廠創立之初，即放入波本桶孕育的酒款，透過精釀工藝的「過桶」藝術，特別選用美國肯塔基州的波本威士忌酒桶，在帝國司陶特啤酒與橡木桶交互作用下，香氣與口感隨著時間逐年堆疊升級，最終融合成風味更富層次、豐滿柔和的酒體。



「臺灣黑熊」是臺虎酒廠創立之初，即放入波本桶孕育的酒款，每年只開封一次，一盒售價1,500，可於啜飲室購買（圖／臺虎精釀提供）

值得一提的是，「臺灣黑熊」在國際舞台屢創佳績，2017年先後在日本橫濱 The International Beer Cup 獲得金牌、英國 World Beer Award 銅牌。臺虎今年更特別將「臺灣黑熊」酒款升級成紀念禮盒，將結合首度推出的品牌獨家手札，內容收錄臺虎的品牌精神，更搭配限量的黑熊紀念別針，即日起在臺虎旗下直營門市開賣。

「臺灣黑熊」釀造難度極具挑戰，因此每年只開桶一次數量稀少，醇厚滑順如絲絨的口感，帶著烘烤麥芽的香甜、焦糖、巧克力風味，非常適合在冬日細細啜飲。



釀酒師發揮巧思，將「臺灣黑熊」加入咖啡豆冷萃，推出咖啡黑熊限定版，7日起於指定通路販售，一瓶售價890元（圖／臺虎精釀提供）

另外，釀酒師發揮創意，特別研發推出2018年限定版「咖啡黑熊限定版」，其「啤酒＋咖啡＋波本桶」的獨特風味，來自冷萃深焙日曬耶加雪菲咖啡豆，加入沈睡黑熊的波本桶中釀製而成，搭配焦糖以及巧克力香味略帶苦味，口感厚實濃郁且餘韻不散，將於12月7日於指定通路銷售，更多詳情請上臺虎粉絲專頁查詢。