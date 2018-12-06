新北三重球場嶄新啟用　首屆國際青棒邀請賽開打

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）新北市「2018新北富邦國際城市U- 18棒球邀請賽」今(6)日舉行賽前記者會， 新北市副市長呂衛青及國內各隊代表共同啟動賽事魔球， 正式宣告賽事即將展開， 賽事將於12月16日至22日在新北市新莊棒球場及嶄新啟用的三 重棒球場展開。

副市長呂衛青表示，新北市自102年起積極扎根基層棒球， 並辦理各級棒球賽事，本次舉辦首屆全國性、國際性的青棒賽事， 將使新北學生棒球運動賽事系統更加完整，賽事以城市交流為定位， 增加高中棒球隊國際交流機會，提升選手視野， 並展現本市近年推展棒球運動之成果。

本次賽事邀請國內10支高中強棒以及來自韓國、 菲律賓的2支城市高中棒球隊共襄盛舉，其中地主隊新北市分為藍、 白2隊，藍隊以剛奪下黑豹旗冠軍的穀保家商為主體， 白隊則結合鶯歌工商、秀峰高中及崇義高中3校棒球好手為聯隊， 另外國內隊伍包含臺北市、新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、 高雄市、屏東縣、臺東縣，皆為高中棒球經典強隊，賽事精彩可期。

本屆賽事由富邦金控冠名贊助，富邦金控長期支持國內棒球運動， 更是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將隊)和成棒(富邦公牛隊) 的企業。從基層少棒開始一直到職棒，都有富邦相挺！ 自2015年起舉辦「富邦盃少棒賽」深耕基層棒球運動；此外， 去年接手新莊棒球場為富邦悍將主場後， 便積極打造新莊棒球場為指標性的棒球場， 讓新北市民多了觀賞棒球運動的好去處。 本次再度以行動力挺棒球及新北市的成長發展，亦將接續於賽後( 12月23日)辦理富邦U-18明日之星大賽，從全國青棒隊中， 包含本賽事的參賽選手，選出40位明日之星，分成藍白兩隊比賽， 這是除了中華代表隊以外， 將菁英選手集聚一堂切磋交流的難得畫面， 期望以正向的力量讓臺灣棒球運動更加蓬勃發展。

教育局表示，新北市現在有設備完善的新莊棒球場， 加上三重棒球場落成完工後， 將促進更多國內外優秀高中棒球隊來新北交流， 本賽事於12月16日至22日展開20場次的賽程， 除了12月19日為城市隊伍交流日外，其餘每日皆有精彩賽事， 三重棒球場及新莊棒球場皆免費入場， 開幕日及決賽賽程另安排有數位平台轉播， 喜愛棒球的朋友亦可透過電視及網路(Youtube)轉播， 一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。