Port23尾牙春酒專案 12/31前預訂享早鳥優惠

一整年的辛勞，在歡樂笑聲中釋放！Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」，以經典義式料理，嚴選人氣餐點推出尾牙春酒包場專案，即日起至2019年2月28日，不分平假日每位TWD880元起，不到千元就能享用10道以上主廚私房菜，12月31日前預訂再享「滿千送百」優惠，年終聚餐讓員工玩得開心、老闆吃得盡興。
「Port23」餐廳位於台北市中心，距離捷運大安站僅5分鐘的路程，以溫馨明亮的空間設計、新鮮豐富的餐點選擇，成為鄰近上班族的聚餐首選。因應尾牙季的到來，「Port23」精選多道義式餐點規劃2款尾牙春酒包場專案，首推TWD880元的「夢想起飛」專案，「法式爐烤春雞搭燒烤寶貝蘿蔔佐紅甜椒奶油醬汁」，以自製香料將春雞醃製入味後烘烤，將飽滿肉汁緊緊鎖在其中，完整呈現皮薄肉嫩的口感，鮮美滋味於味蕾錯綜迴響，可以預見新的一年業績一飛衝天。另外亦可選擇TWD1,080元的「璀璨時刻」專案，立即享有兩道熱銷私房菜，包含澎湃大氣的「脆皮黑麥豬腳德式香腸佐蜂蜜芥末籽醬酸甜紫高麗菜」與15盎司的Prime頂級「美國肋眼牛排」，豐盛佳餚犒賞自己，為舉杯歡慶增添新滋味。
2款尾牙春酒包場專案更搭配多項風味料理，如湯品「黑松露野菇菌奶油濃湯」、沙拉「繽紛自然水耕嫩葉沙拉佐桑葚油醋汁」、開胃菜「香蒜辣味野菇培根佐巴沙米哥醋膏」、「辣味雞肉墨西哥莎莎脆餅」及義大利麵、燉飯「圓麵搭嫩煎香料雞腿佐松子青醬」、「超寬麵佐醇酒野菇鵝肝醬汁」和「牛肝菌燉飯佐嫩煎松阪豬」等。一次獻上熱門暢銷菜色，還能加價TWD3,500元選配海尼根BLADE生啤酒，打造獨一無二的食享盛宴。專案適用於30人以上團體，於2018年12月31日前完成預訂，可享餐飲總金額「滿千送百」優惠。
「Port23」餐廳為捷運信義線與文湖線交會點，交通便利，別具風格的建築空間，融入藝術與文創設計，獲得多項建築大獎的肯定。承襲在地文化精神，注入義法料理哲學，以台灣在地優質食材重新演繹特色美食，帶民眾從味蕾體驗台北文化，感受老屋新生的獨特魅力。即日起開放預訂尾牙春酒包場專案，詳情及訂位請洽Folio Hotel台北大安Port23活動專線 (02)6626 – 0656。
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