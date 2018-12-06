Port23尾牙春酒專案 12/31前預訂享早鳥優惠

一整年的辛勞，在歡樂笑聲中釋放！Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」，以經典義式料理， 嚴選人氣餐點推出尾牙春酒包場專案，即日起至2019年2月28 日，不分平假日每位TWD880元起，不到千元就能享用10道以 上主廚私房菜，12月31日前預訂再享「滿千送百」優惠， 年終聚餐讓員工玩得開心、老闆吃得盡興。

「Port23」餐廳位於台北市中心，距離捷運大安站僅5分鐘的 路程，以溫馨明亮的空間設計、新鮮豐富的餐點選擇， 成為鄰近上班族的聚餐首選。因應尾牙季的到來，「Port23」 精選多道義式餐點規劃2款尾牙春酒包場專案，首推TWD880元 的「夢想起飛」專案，「 法式爐烤春雞搭燒烤寶貝蘿蔔佐紅甜椒奶油醬汁」， 以自製香料將春雞醃製入味後烘烤，將飽滿肉汁緊緊鎖在其中， 完整呈現皮薄肉嫩的口感，鮮美滋味於味蕾錯綜迴響， 可以預見新的一年業績一飛衝天。另外亦可選擇TWD1,080元 的「璀璨時刻」專案，立即享有兩道熱銷私房菜，包含澎湃大氣的「 脆皮黑麥豬腳德式香腸佐蜂蜜芥末籽醬酸甜紫高麗菜」與15盎司的 Prime頂級「美國肋眼牛排」，豐盛佳餚犒賞自己， 為舉杯歡慶增添新滋味。

2款尾牙春酒包場專案更搭配多項風味料理，如湯品「 黑松露野菇菌奶油濃湯」、沙拉「 繽紛自然水耕嫩葉沙拉佐桑葚油醋汁」、開胃菜「 香蒜辣味野菇培根佐巴沙米哥醋膏」、「辣味雞肉墨西哥莎莎脆餅」 及義大利麵、燉飯「圓麵搭嫩煎香料雞腿佐松子青醬」、「 超寬麵佐醇酒野菇鵝肝醬汁」和「牛肝菌燉飯佐嫩煎松阪豬」等。 一次獻上熱門暢銷菜色，還能加價TWD3,500元選配海尼根B LADE生啤酒，打造獨一無二的食享盛宴。專案適用於30人以上 團體，於2018年12月31日前完成預訂，可享餐飲總金額「 滿千送百」優惠。

「Port23」餐廳為捷運信義線與文湖線交會點，交通便利， 別具風格的建築空間，融入藝術與文創設計， 獲得多項建築大獎的肯定。承襲在地文化精神，注入義法料理哲學， 以台灣在地優質食材重新演繹特色美食， 帶民眾從味蕾體驗台北文化，感受老屋新生的獨特魅力。 即日起開放預訂尾牙春酒包場專案，詳情及訂位請洽Folio Hotel台北大安Port23活動專線 (02)6626 – 0656。

提醒您 : 酒後不開車，未滿18歲禁止飲酒。