千名青少年漆彈競技 齊聚新莊宣誓反毒

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市政府教育局今（6）日辦理「中等學校全民國防教育暨防制學生藥物濫用漆彈競賽活動」於新莊體育場陽光草坪隆重登場，共有高、國中計104支隊伍近800位選手參賽，同時表揚7所推展全民國防教育績優學校及個人，肯定學校成果之外，也鼓勵學生多參與合宜的休閒活動，達到防制學生藥物濫用，促進身心健康。
黃靜怡副局長表示，今年度推展全民國防教育績優學校計有南強工商、莊敬高職及白雲國小等3校，另績優個人計有徐匯高中陳海珊校長、新店高中龍瑩瑩主任、林口高中何晋霖教官及三重商工沈彥輝教官等4位，感謝獲獎學校及個人長期推動全民國防教育宣導。今天藉由漆彈運動競賽，讓師生瞭解基礎戰術，也模擬戰場實境，培養學生領導統御、抗壓能力，也實踐全民國防教育，同時倡導安全正當的休閒活動，透過競賽增進校際情誼。
新店國小以氣勢磅礡的太鼓表演為活動揭幕，讓人感受該校特有的團隊默契與氣勢；去年的冠軍隊伍淡水國中及亞軍隊伍開明高職今年均再度組隊參賽，各校無不卯足全力為學校及個人爭取榮譽。
除了漆彈競賽活動外，賽場週邊也設置趣味闖關及體驗活動，如國軍人才招募中心、海巡署北區分署及海軍陸戰隊陸戰六六旅等攤位，包含手榴彈九宮格投擲、迷彩妝體驗、小型天堂路、泡棉弓箭、BB槍及雷射槍趣味射擊等，讓參賽學生除漆彈競賽對戰外，更有趣味競賽闖關遊戲及體驗蛙人部隊魔鬼訓練的天堂路；另外安排臉部迷彩彩繪活動，透過開明高職美容科同學的巧手，讓選手進行臉部變裝，留下充實美好的回憶。