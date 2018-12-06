千名青少年漆彈競技 齊聚新莊宣誓反毒

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市政府教育局今（6）日辦理「中等學校全民國防 教育暨防制學生藥物濫用漆彈競賽活動」 於新莊體育場陽光草坪隆重登場，共有高、國中計104支隊伍近8 00位選手參賽，同時表揚7所推展全民國防教育績優學校及個人， 肯定學校成果之外，也鼓勵學生多參與合宜的休閒活動， 達到防制學生藥物濫用，促進身心健康。

黃靜怡副局長表示，今年度推展全民國防教育績優學校計有南強工商 、莊敬高職及白雲國小等3校， 另績優個人計有徐匯高中陳海珊校長、新店高中龍瑩瑩主任、 林口高中何晋霖教官及三重商工沈彥輝教官等4位， 感謝獲獎學校及個人長期推動全民國防教育宣導。今天藉由漆彈運動 競賽，讓師生瞭解基礎戰術，也模擬戰場實境，培養學生領導統御、 抗壓能力，也實踐全民國防教育，同時倡導安全正當的休閒活動， 透過競賽增進校際情誼。

新店國小以氣勢磅礡的太鼓表演為活動揭幕， 讓人感受該校特有的團隊默契與氣勢； 去年的冠軍隊伍淡水國中及亞軍隊伍開明高職今年均再度組隊參賽， 各校無不卯足全力為學校及個人爭取榮譽。

除了漆彈競賽活動外，賽場週邊也設置趣味闖關及體驗活動， 如國軍人才招募中心、 海巡署北區分署及海軍陸戰隊陸戰六六旅等攤位， 包含手榴彈九宮格投擲、迷彩妝體驗、小型天堂路、泡棉弓箭、 BB槍及雷射槍趣味射擊等，讓參賽學生除漆彈競賽對戰外， 更有趣味競賽闖關遊戲及體驗蛙人部隊魔鬼訓練的天堂路； 另外安排臉部迷彩彩繪活動，透過開明高職美容科同學的巧手， 讓選手進行臉部變裝，留下充實美好的回憶。