中華電信電競圖騰首次亮相

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華電信推出電競圖騰，以台灣犬作為意象及「守護， 無所不在」的精神，傳達出中華電信以專業及優異的服務， 在第一線守護玩家網路遊戲品質， 也期望帶給台灣電競產業更多的發展可能性。

繼剛落幕的「IESF世界電競錦標賽」，中華電信 再度參與亞洲最大LanParty電競嘉年華「 WirForce」，深耕電競產業不遺餘力。無法到現場的玩家們也不用擔心，透過Hami Video或進入MOD電競專區(快速鍵980)，即可觀看如臨 現場、身歷其境的超高畫質精采電競賽事轉播， 直播期間免費收看還可參加看WirForce直播抽主題限量商品 活動

本次WirForce現場更推出超殺電競方案， 即日起申辦HiNet遊戲加速器之月繳、年約月繳、年繳之客戶， 皆可享有獨家優惠。申辦HiNet光世代100M(含)以上+ 新辦MOD家庭人氣餐或包月七選一，還有電競好禮二選一， 就是要讓玩家在家也可打造絕佳的電競環境。

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