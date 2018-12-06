貴人散步音樂節圓滿落幕　感性演出知性論壇走遍台南

（台灣英文新聞/劉怡均 台南綜合報導）2018貴人散步音樂節已於近日在台南落幕，進行大規模封街開唱，更規劃多處展演空間，邀請40組國內外樂團演出，還有近20位音樂產業人士的專業對談。

「貴人散步音樂節」（LUCfest）由小白兔唱片與九踢文化共同推出，進行為期3日的音樂祭，邀請共40組國內外樂團、超過10場showcase音樂演出，以及來自全世界的知名唱片公司、廠牌、音樂節選團人共襄盛舉，並舉辦8場以國際巡演、亞洲市場為主題的專業音樂論壇。

2018貴人散步音樂節吸引529個樂團報名，其中台灣樂團占7成，其餘來自其他30個國家。為期3日的音樂祭共規劃多處表演地點，包含位於台南市鬧區的全美戲院、溫馨的樓中樓蘿拉冷飲店、新城視展演空間等，甚至大規模的於金華新路與康樂街口封街開唱。

音樂祭表演陣容更讓樂迷大飽耳福，尤其在封街演唱會中，為期5小時的精彩表演首先由日本東京的MOJA雙人樂團打頭陣；在台擁有超高人氣的Faye飛，帶著特有嗓音征服歌迷的心；台東阿美族三名青年組成的漂流出口，改編原住民古調帶來充滿能量十足的演出；有「府城流浪漢」之稱的金曲歌王謝銘祐，滄桑歌喉撫慰人心；最後，壓軸登場的台灣新生代樂團落日飛車，復古的溫柔曲風獨具特色，搭配夜色更有一番風味。

另外，有趣的論壇邀請泰國當紅的男歌手 Phum Viphurit，以「網路世代出頭天：如何用100美金做出百萬人氣Youtube影片」為主題，十分切中時下年輕人口味，其他的多場論壇透過不同面向，也讓大家更了解菲律賓音樂市場。