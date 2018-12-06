美麗信花園酒店 「朱玉滿堂˙新春御膳」年菜外帶

新年佳節即將到來，正是闔家團聚的好時光，還再為了年夜飯而忙東忙西嗎? 難得的團聚時刻，不應該將時間花費在廚房揮汗如雨的準備年夜飯。為了讓婆婆媽媽有更多時間與家人團聚，美麗信貼心推出「朱玉滿堂˙新春御膳」年菜饗宴外帶服務，讓您省去下廚備料的困擾，只需外帶回家簡單加熱，立即可與家人一同歡饗五星主廚為除夕圍爐準備的秘藏佳餚！

2018年12月10日起至2019年2月3日止，美麗信推出「朱玉滿堂˙新春御膳」年菜外帶，計有「三代同堂雞湯」、「原汁牛小排」、「九孔鮑魚米糕」、「醬燒豬棒腿」、「千絲蝦球」、「黃金香烤芋泥酥」六款美鑽佳餚可供選擇，三代同堂雞湯搭配任三款年菜單品即可享有78折優惠，搭配任二款商品即可享88折優惠。美麗信邱主廚表示：「由於每個家庭的人口數與口味不盡相同，全套的年菜禮盒太過死板，因此首度推出單品項購買的形式，讓嘉賓自由選擇喜愛的菜餚，打造屬於自家特色的五星團圓飯！」

美麗信把關年菜獻上美味佳餚，主推秘藏菜色「三代同堂雞湯，NT$1,190」，採用有黑金美名的陳年老菜脯，加上菜脯條與白蘿蔔猶如三代同堂，再遵循傳統熬煮手法，將老菜脯的精華完全釋放至湯頭，與老母雞完美融和食材的鮮甜美味，讓人愛不釋口一碗接一碗呀；「原汁牛小排，NT$890」，牛小排舒肥滷製六小時後再低溫火烤，肉質軟嫩Q彈，再佐上絕佳拍檔-濃郁牛骨醬，絕對是肉食控的心頭好；「醬燒豬腿棒，NT$590」浸泡中式八角與花椒後再以蠔油為基底的醬汁滷製1.5小時的豪氣豬小腿，完美吸附醬汁，滿足大口吃肉的慾望享受；「九孔鮑魚米糕，NT$790」精選粒粒分明的糯米，再一同烹煮九孔鮑魚，鮮美海味全都融入米粒之中，口感濃郁豐厚恰到好處不失分寸；「千絲蝦球，NT$690」絲絲入扣細緻粉絲包裹著飽滿蝦肉，一口咬下瞬間彈牙，配上鮮美湯汁，真是蒸得恰好時機；「黃金香烤芋泥酥，NT$590」芋泥內餡口感濃郁綿密，外層批上一層金黃酥脆的皮衣，實屬全家大小都喜愛的高人氣甜點。

美麗信針對現代人追求快速預購、便利取貨的需求，特別推出「朱玉滿堂˙新春御膳」讓賓客簡單預購省去惱人的烹調時間，不用費時排隊搶訂，便能快速將五星好味帶回家，美麗信敬邀嘉賓一起輕鬆在家享受經典吉祥開運年菜，與親友共度溫馨團圓的節慶時光，活動詳情及訂購電洽：﹙02﹚8772-8800分機2311。