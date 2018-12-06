台北福華 邀您一同歡慶聖誕節 溫暖跨年夜

歲末將至，台北福華大飯店為感恩2018年的豐碩，並揭開2019年的嶄新序幕，首次盛大舉行年末系列聖誕活動，年底到了！又是狂歡的季節，今年你想好要去哪裡了嗎？台北福華大飯店今年聖誕節與跨年館內各餐廳推出各項活動，其中自助餐廳推出聖誕以及跨年自助晚餐，提前購買入場憑證可享9折優惠，感受濃厚的聖誕氣氛。除此之外，品嚐中式餐廳也能體驗佳節氛圍，江南春、珍珠坊和蓬萊邨量身設計以南瓜入菜的應景點心。麗香苑推出北歐經典「芬蘭經典聖誕套餐」每位1200元+10%，讓你歡慶聖誕節怎能沒烤火雞呢？花園大道自助餐更有現烤火雞、而日式餐檯供應的每日現流魚獲，還有新鮮鮮魚現殺Show，讓你享受滿滿的視覺饗宴，好吃好玩一次獻上！

今年聖誕節絕對要一嚐麗香苑主廚首次獻上的「芬蘭經典聖誕套餐」炒鹿肉是芬蘭的一道經典菜肴。它美味無比，是芬蘭國家旅遊局力薦的芬蘭十大經典美食之一。「炒鹿肉佐土豆泥」選用進口紐西蘭鹿肉，以洋蔥、白酒、水、胡椒、鹽佐以調味，味道介於牛肉、羊肉之間，鮮嫩多汁帶點腥味。其中土豆泥(馬鈴薯泥)蒸熟後過篩，加入鮮奶及奶油、鹽、胡椒調味，滋味溫潤綿細，同時佐以新鮮的越橘果醬增其口感。鮮嫩的馴鹿肉搭配上酸甜可口的越橘，令人垂涎欲滴，值得慢慢品味。馴鹿肉焦香、柔和，越橘清香、自然，讓人大飽口福，欲罷不能。在芬蘭一年四季都可以品嘗。若是在冬季抵達芬蘭，這樣一盤香氣四溢的爆炒鹿肉一定能為你驅趕北歐的嚴寒，這道芬蘭的滋味不容錯過。

芬蘭美食多以三文魚為主，最常見的吃法是做煙燻三文魚或奶油三文魚湯，這兩種傳統菜式不僅是芬蘭人親朋好友們聚會的日常菜，還是逢年過節的必備傳統美食。「鮭魚奶油湯」為最典型北歐湯品，以魚湯為基底，加入鮮奶油、鮭魚與新鮮蒔蘿，口味溫和，香氣濃郁。芬蘭原住民薩米人則搭配全麥麵包為典型北歐食用方式。「卡累利阿派佐蛋沙拉與黑麥麵包」黑麥粉製成餅皮，內餡包裏著滿滿米飯，另將水煮雞蛋沙拉加入奶油後，塗抹於卡累利阿派上方。黑麥麵包是芬蘭人的主食，以黑麥粉、小麥粉為主食材，相較普通麵包口感更為紮實、嚼勁，更具濃郁麥香。

自助餐部分中庭彩虹座、2樓麗香苑及花園大道都有耶誕自助晚宴，彩虹座可吃到各式生魚片、蒜香鮑魚、現切美國牛；花園大道自助晚餐每人1,100元起，可品嚐爐烤美國安格斯肋眼、焗烤明蝦、炙燒天使紅蝦、各式前菜、冷盤熱食及甜點水果等豐富料理。麗香苑沙拉吧每人800元，如搭配主餐每人1,200元，推薦主菜3選1，包括奶油蒜味烤明蝦、肋眼牛排佐黑胡椒、干貝鮭魚捲佐奶油醬。七賢吧則推出「微醺倒數跨年夜」聖誕及前夕還有跨年19:30-22:00酒精類飲品買二送一，與三五好友一起舉杯，在歡笑與敲杯聲中迎接新的一年。

12/01-12/31館內中餐廳也別俱佳節氛圍，江南春客製化聖誕四人合菜，主廚精選江浙佳餚，珍珠坊推聖誕龍蝦套餐，道道精緻小品，還有蓬萊邨將南瓜巧妙入菜，絕對滿足你的胃。此外，點心坊多款聖誕主題甜點更是讓小朋友愛不釋手，胡桃鉗士兵馬卡龍、歐式耶誕點心組、史多倫、聖誕布丁、聖誕襪手繪綜合餅乾、聖誕樹輪蛋糕與薑餅屋，充滿節慶的氛圍簡直就是小朋友的歡樂天堂！

今年更推出「愛。驚喜耶誕Yeah」住房專案只要7,300元，入住尊爵套房住宿(家庭房)於花梨軒享用早餐(四客)，如12/21-12/24入住並加價1,588元即可享用4客麗香苑芬蘭經典聖誕套餐；而今年聖誕夜重頭戲，凡訂購「愛。驚喜耶誕Yeah」住房專案並於12/21-12/24住宿的客人，芬蘭聖誕老公公將親自送上驚喜禮物到客房，讓大朋友、小朋友一圓兒時最想達成的夢想，還可以賴床睡到下午3點再退房，爸爸媽媽千萬別錯過喔！還有「歡樂Fun聖誕」住房專案，快約朋友來總統套房辦聖誕主題趴，還可享聖誕大餐、火雞禮籃和氣泡酒，你所想到的我們通通幫你準備好了，破天荒下殺只要38,888元，絕對讓你留下難忘的回憶

好康不止這些，即日起-12/25，凡活動期間當天餐飲或住宿消費滿1,000元，即有機會抽中台北福華住宿券、餐券，或麗星郵輪寶瓶星號三天兩夜雙人海景客房，最大獎有機會獲得美國聯合航空不限航點來回機票。今年台北福華就是要讓您闔家親子出遊，盡享歡樂聖誕節！洽詢細節請致電02-2700-2323轉訂房組/各餐廳。