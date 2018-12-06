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中英導覽Easy GO 邀你漫步大稻埕體驗老台北生活

專業中英文導覽，活動全程免費，備有精美餐盒及禮品，報名額滿為止，一同體驗不同的午後時光吧！

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/12/06 17:34
（圖片：交通部觀光局）

（圖片：交通部觀光局）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）想認識不一樣的台北，漫步在古今交匯的大稻埕嗎？「Taiwan 我來了」12月15日將帶領大家走訪老古蹟，認識舊時茶行與大稻埕的信仰中心，透過專業的中英文導覽，讓新住民朋友一起了解台北歷史。專業中英文導覽，活動全程免費，備有精美餐盒及禮品，報名額滿為止，一同體驗不同的午後時光吧！

淡水開港後，以茶葉與布料貿易為主的大稻埕成為台北最繁華的物資集散中心，許多茶行以及在大稻埕第一間成立的南北雜貨店更是必訪的景點。本次「Taiwan 我來了」將帶領民眾走訪迪化街、URS27W城市影像實驗室、大千百貨舊址、二二八事件引爆地紀念碑等地。

URS27W城市影像影像實驗室就在二二八事發現場的隔壁不遠處，更接近蔣渭水醫生主辦的大安醫院旁邊，原本是老茶行，經由URS計畫改造為城市影像實驗室，所謂的URS(Urban Regeneration Station)就叫做都市再生，而URS27W城市影像實驗室也是藉著老建築的空間播放一些有趣的影片，細細了解這附近的來龍去脈後，會發現這地方特別有意思。

專業中英文導覽，活動全程免費，備有精美餐盒及禮品，報名額滿為止，集合地點: URS27W城市影像實驗室（台北市大同區延平北路二段27號），集合時間: 12月15日 下午1點，報名電話: (02)2351-0025分機316

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URS27W城市影像影像實驗室
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