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柯丁驗票今可望達1/2進度　為搶爭議票手電筒、放大鏡都上場

至今天為止共驗了740箱票，力拼驗完過半數票匭。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/12/06 17:44

驗票過程中，工作人員必須配戴手套，避免選票受污染。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長選舉驗票今(6)日進入第4天，已驗完包含大安、文山、內湖全區的634個投開票所票匭，也就是超過全台北市1563個投開票所的1/3，今天繼續驗士林、松山區部分，力拼驗完過半數票匭。

台北地院下午公布了上半天成果，共驗106箱，已完成士林區部分，開始驗松山區的投開票所，總結至今共驗了740箱。台北地院同時公布截至昨(5)日的驗票數統計數字，累積3日來已消化了87萬6019票，今天確定可以完成驗票1/2的進度。

蘋果報導，有驗票人員傳出耳語說，驗票3天以來，國民黨候選人丁守中與台北市長柯文哲的得票數其實加減不到10票，選舉結果要透過驗票翻盤恐很困難。

丁守中競選辦公室發言人詹為元對此回應，實際的票數消長數字應該超過10票，但礙於法官的封口禁令，他不方便講實際票數。

據報導，雙方這幾天常常針對可以看見指紋的選票爭執是無效票，今天法院為了便利法官、律師認定爭議票上的指紋，特別準備了放大鏡、手電筒擺在大禮堂講台前，有需要的法官就帶著爭議票去台前使用放大鏡、手電筒辨識。

不過為了避免各組法官太頻繁使用放大鏡、手電筒，恐嚴重拖慢驗票進度，庭長只好廣播宣導「真的沒辦法認定才拿過來。」

聯合報報導，柯丁雙方對驗票進度都算滿意，推估下周二、三會有結果。

台北地方法院3日早上在北市選委會啟動驗票作業，工作人員把選票箱搬到10樓的驗票場地（信義區公所大禮堂）。中央社
柯文哲
丁守中
驗票
法官

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