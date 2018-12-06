美福乾式熟成牛排館 ​熟成雙饗 好味升級

乾式熟成牛排近年來在市場上依舊話題不斷，聲勢不墜，在美、日、韓等國際各國的餐飲界形成主流，連兩屆美國總統歐巴馬及川普宴請國際貴賓餐桌上，也都相繼出現乾式熟成牛排，成為全場吸睛焦點，更是高檔牛排的象徵！

Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館能成為國內喜愛乾式熟成老饕以及政商名流喜愛的牛排館，由開啟台灣乾式熟成牛排風行之路，也是國內首位赴美國將經典乾式熟成牛排帶入台灣的陳重光主廚，逐步完成擁有國內最多部位品項與天數的乾式熟成牛排。製作乾式熟成牛排不僅技術要到位，設備要講究，選用的肉質品質更要好，以肉商軍火庫的美福為強大後盾，Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館擁有製作乾式熟成牛排最完善的設備，能夠將每塊乾式熟成牛排達到屬於該天數的最佳狀態，同時也能完整提供所需的高品質牛肉，這也是即使目前市場上前仆後繼，爭相引進與推出乾式熟成牛排的激烈競爭下，始終為饕客心中一嚐乾式熟成牛排美味的首選牛排館。

全台首家美國乾式熟成牛排最長天數、選擇最多的牛排館

牛排館裡詢問客人「您的牛排幾分熟?」是再熟悉不過的問話，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館發揮肉商私房倉庫之絕佳優勢，領先業界，為首家可以讓客人選擇「您的牛排幾天熟?」的頂級牛排館。目前從28天到55天、75天、以及全台第一家完成「乾式熟成100天」的牛排館，同時也陸續提供饕客128天、180天、200天等更長天數的更多元選擇。並推出「乾式熟成客製化服務」，不僅是國內牛排館唯一乾式熟成天數最多選擇的牛排館，更能提供讓消費者親自挑選您最愛的部位與天數，以嚐乾式熟成的卓越風味。每塊牛肉皆以PRIME等級美國牛進行乾式熟成，經過嚴密的設備與技術控制下，牛肉就如同紅酒或乳酪陳年般，緩慢時間的變化，讓牛肉熟成天數越長散發出的香氣表現更有層次。

單點乾式熟成牛排即享【免費升等】55天

為感謝廣大顧客的支持，即日起至2019/1/25止，平日周一~周五，凡單點乾式熟成牛排即享免費升等至55天，乾式熟成55天一直以來是乾式熟成牛排中最美味的指標，不論香氣、嫩度、多汁度都是最適宜的狀態，這是為什麼55天最受到歡迎，也是品嚐乾式熟成牛排的必點天數。即日起單點乾式熟成牛排無須加價即可免費升等至55天，帶您一同品嚐充滿原始卻誘人的香氣，豐富的油花裡帶著甘甜的滋味!

【限量推出】 炙烤美國頂級35天乾式熟成帶骨紐約客牛排雙人套餐NT3980+10%

限量推出「炙烤美國頂級35天乾式熟成帶骨紐約客牛排」14oz雙人套餐，每套NT3980+10%，是喜歡紐約客的帶勁肉質與帶骨風味的最佳選擇，在經過35天的熟成後，原本偏靭的紐約客部位更加軟嫩而不失彈性，風味濃郁層次分明，在高溫炙烤下更引出帶骨的香氣與勁脆口感，重達14oz的狂野滋味，絕對讓人大呼過癮！。平日週一～週五限量推出，每餐期限定10客，再享雙人義式沙拉甜點吧無限享用。

【聖誕節套餐】歡樂分享四人份/六人份乾式熟成牛排24oz套餐 每位2650元+10%起

12/22-25推出「聖誕節套餐」，以歡樂分享概念出發，推出四人份與六人份的大份量牛排套餐組合，四人份主餐包含招牌美國頂級75天乾式熟成帶骨肋眼牛排24oz、美國蛇河農場極黑和牛紐約客牛排10oz，六人份套餐主餐包含美國頂級75天乾式熟成帶骨肋眼牛排24oz、美國頂級55天乾式熟成丁骨牛排24oz，一次品嚐不同天數與部位的乾式熟成牛排，絕妙風味、各自精彩！

另有單人套餐每位2800元+10%即可品嚐美國極黑和牛老饕肋眼牛排，套餐除含開胃前菜、湯品之外，另再享烤蒜味波士頓龍半隻，與各式自助甜點吧，如此豐富美味的佳節盛宴，在聖誕節共享繽紛歡樂氛圍！