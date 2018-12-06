C肝八大風險族群　霧眉、繡唇、穿耳洞通通上榜

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）台灣是全球少數C型肝炎盛行率高於3%國家，C型肝炎是國人肝病第二大殺手。為提早在2025年提早達到世界衛生組織(WHO)消除C肝目標、積極鼓勵民眾就醫，政府明年元月全面放寬C肝口服新藥給付條件，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可使用全口服新藥。

社團法人台灣肝病醫療策進會會長暨教育部國家講座教授高嘉宏指出，國內C肝患者高達40多萬人，但半數不知染病。為積極找出病人，響應國家根除C肝政策，肝策會推出圖像化『康C攻略』，列出八大C肝風險族群，提醒民眾多利用國健署成人預防保健、私人健檢等篩檢管道儘速確知是否感染。確認是慢性C肝，就應儘速用藥。

C肝雖無疫苗，但能治癒。且根治C肝除了大幅降低71%肝癌發生率，也可減少肝外病變風險，如末期腎病、缺血性中風、急性冠狀動脈症候群、自體免疫疾病等。

肝策會依據國人常見傳染途徑，推出圖像化「康C攻略」，列出八大風險族群：與人共用剃刀(刮鬍刀)、刺青/紋眉繡眉/繡唇、穿耳洞或肚臍環、曾有未戴套危險性行為/多重性伴侶，以及洗腎、民國80年以前曾接受輸血、曾接受密醫或密牙醫注射或牙科處置、共用針頭。提醒民眾若曾有上述高風險行為，需積極就醫篩檢。

中國醫大附設醫院內科部消化系主任彭成元教授指出，肝纖維化程度是併發肝硬化、肝癌的重要指標，而目前沒有可以逆轉肝纖維化的藥物。不過研究已發現，C肝病人的肝臟持續慢性發炎，若還沒演變為中度纖維化，或僅是輕度纖維化階段，只要積極治療、根除病毒，肝癌風險可望降至最低。

彭成元教授進一步說明， C肝全口服新藥的副作用極低，治癒率更高達97%。健保已給付六款全口服新藥，包含五款針對特定基因型藥物、與一款泛基因型藥物。六款藥物涵蓋台灣六種基因型別，療程介於八到廿四週。民眾一生有一次接受健保以全口服新藥治療C肝機會，鼓勵國內C肝感染者早治早好，「肝肝」盡凈。