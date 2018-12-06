(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日中國又開始加強在國外推廣所謂「一帶一路」戰略，並得到巴拿馬和葡萄牙等國支持，甚至有部分盲信習近平謊言者，還稱該計劃可以與二戰結束後，美國在歐洲進行的馬歇爾計劃相比。不過，專家撰寫時評表示，這種説法是無稽之談，並警告一帶一路可能導致金融危機，來看看他怎麽說。

《亞洲時報》時評表示，中國一帶一路戰略，並沒有為小國帶來成長，反而是讓他們深陷債海、剝奪他們前景、並讓他們失去購買中國出口品的能力。相反地，馬歇爾計劃使歐洲國家復興，給他們購買美國商品的能力。

時評指出，一帶一路資金，大多來自中國負債累累的企業，而該國的經濟，正面臨内憂外患、四面楚歌。文章批評，一帶一路為中國，創造出「經濟不穩定的軸心」（Axis of Economic Instability），並埋下通貨危機的種子。

時評分析，對這些計劃供應大量人民幣，將造成中國國内通貨膨脹，外匯存底迅速減少，為全球金融創造不穩定性。

時評認為，現在美國採取保護主義貿易政策，限縮了中國發洩國内過剩產能的管道。此時，中國便宣稱一帶一路，可以擴大中國經濟成長，並加強全球地緣政治連接。

然而，文章直接點出，其實這一切都是謊言。時評批評，一帶一路建設計劃，要不是電影院、滑雪場等無意義的設施，就是吸錢的戲法。

文章引述學者説法，表示一帶一路計劃，多半不是為了當地經濟發展，而是希望讓中國更容易得到天然資源，或是拓展其低成本出口品市場。在許多建設計劃中，中國甚至直接從自己國家運勞工過去，減少對當地就業機會的貢獻。

學者警告，中國還想盡辦法，讓這些國家無法逃離債務：若他們要求延後償債日期，中國就會要求加碼簽建設合約，導致債務規模滾雪球般擴大。

文章接著提到，中國一帶一路計劃，還讓接受援助國家，失去成為中國出口品市場的機會，因為他們往往被債務壓迫，並因中國勞工隨企業湧進，導致製造業崩潰，喪失成長潛能。

時評警告，一帶一路一開始，可能真能對中國企業帶來正面助益，但長期而言，將對中國造成負面影響，因為中國往往幫這些蒙受損失的企業紓困（bailing out）。雖然中國政府總是能印更多錢，來解決債務問題，但此舉後果，可能是讓中國本土投資泡沫，擴展到整個歐亞大陸，甚至讓人民幣價值崩盤。

時評指出，雖然一般認為，中國試圖將人民幣匯率，維持在較高的水準（小口訣：匯率上升，外幣升值），但其實從今（2018）年8月開始，中國就一直在守護人民幣，阻止貶值。

時評介紹，中國政府主要靠外資流入，來協助維持人民幣價值，但就如一位學者回顧亞洲金融風暴時指出的一樣，資本流入的風險，其實相當巨大，因為危機爆發時，國内財富往往會隨著外國資本一起逃走，找尋其他適合投資的安定地點。

時評引述研究指出，若人民幣價值迅速下降，將增加財務槓桿過高的中國企業負擔，並提高經常帳危機風險，恐導致中國無法購買進口財，以及支付外國債務。

時評回顧，中國經濟危機，往往伴隨政治不安。最後，文章警告，中國政府官員，陷入一個「沒有出口」的困局：他們就未來政策走向，無法達成共識，並不願離開現有的政策，因為不知道替代方案。

外媒：一帶一路將失去控制 埋下全球金融危機種子