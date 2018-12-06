音樂讓大家沒有距離！「虎山音樂祭」台北隱藏版近郊登場　

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）已邁入第5屆的「虎山音樂祭」以輕鬆氛圍及多樣音樂緊抓樂迷的心，共規劃3大主題表演區，巧妙結合美食、派對及大自然，即將於8日信義區近郊登場。



主題表演區之一「廢棄宮廟舞台」，隨性的氛圍聚集樂迷一同欣賞音樂（圖/虎山音樂祭）

「虎山音樂祭」（Tiger Mountain Ramble）的英文「ramble」意指「漫步」，傳達 一種不受侷限、非正式及有機的生活態度，活動鼓勵樂手們與台下觀眾互動，歡迎受音樂感動或啟發的流浪音樂家、身懷絕技的箇中好手、剛好會演奏樂器的旅人，以隨機的方式加入演出，用音樂結交朋友。活動即將於本週六台北近郊微遠虎山登場。

此次，音樂祭規劃3大主題表演區，分別為「電子花車主舞台」、「廢棄宮廟舞台」、「黑膠派對」，並邀請到國際20組樂手們帶來民謠、鄉村、實驗、電子、爵士搖擺樂、巴爾幹音樂。



今年主視覺由洋蔥設計OnionDesign操刀，他們曾入圍葛萊美最佳專輯包裝設計，這次設計深受山東年畫、民俗版畫，以及符咒啟發，並使用鮮豔的黑黃呈現當代民俗傳統文化（圖/虎山音樂祭）

音樂祭特別邀請到剛在日本富士音樂祭、覺醒音樂祭演出的日系民謠團體Kinemas與DJ Koichi Hanafusa來台，帶來日系民謠、 日系流行與即興演奏；「泥灘地浪人」（The Muddy Basin Ramblers）由一群來台多年並熱愛這片土地的美國及英國樂手組成，帶來老牌爵士、藍調、Swing、與 Jug Band 文化風格音樂，並將發表最新專輯「擒虎記」。

另外，擁有吉普賽靈魂、熱情奔放的Balkazar是台灣最會吵熱氣氛 的樂團之一，讓人在現場會忍不住跳起舞來；來自法國的張思安結合傳統國樂、電子與實驗音樂， 將中國傳统民族樂器玩出全新花樣。

「虎山音樂祭」將於微遠虎山舉辦，可由後山埤捷運站或象山捷 運站搭計程車約10分鐘抵達。當天尚有藝術團 體帶來異材質拼貼現場裝置， 到了晚上點起的熊熊營火將在冬日溫暖每個人的心。 為鼓勵家長自幼培養小朋友接觸多元文化、欣賞音樂，12歲以下兒 童免費入場，更多活動詳情請上臉書查詢或直接購票去，我們一起來看看歷年精彩的活動照片吧！



（圖/虎山音樂祭）



12歲以下免費入場（圖/虎山音樂祭）



（圖/虎山音樂祭）