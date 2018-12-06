推動2030雙語國家　教育部：4年內增2000名全英語師資

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）配合國家發展委員會的「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部今（6）日公布五大配合策略，更指11月已公布「全英語教學師資培育實施計畫」，預計4年內培育人數可達2,000人，8年可達3,000人。

十二年國教新課綱當中，強調國民中小學英語課程旨在發展學生自主學習與終身學習英語文的能力與習慣，學會尊重與欣賞不同的文化與民族，提升國際參與的能力並培養國際觀。

針對中央2030雙語國家政策發展藍圖擘劃內容，教育部提出的五大策略及措施如下：

強化中小學英語聽力及口說練習、推動中小學部分領域或學科採英語授課、逐步落實中小學英語課採全英語授課、推動高職以英語教授專業群科實用英語。 運用各地方國際學生、僑生、華裔青年等資源協助中小學英語教學、成立全英語教學研究中心、辦理全英語教學師資培育課程。 整合中央、地方及民間的網站與學習資源、使用直播共學、強化數位學習、運用數位學伴。 擴展各級學校師生國際交流，如推動國際教育旅行、增加國際學院或國際學位學程等。 加速鬆綁「國民教育法」、「高級中等教育法」（賦予設立雙語學校的法源）、「私立學校法」（開放外國僑民學校招收本國籍學生）等。

根據教育部公布的「全英語教學師資培育實施計畫」，未來將透過師資職前培育與在職教師進修，培育高級中等以下學校以英語教授各學科的專業師資。教育部指出，目前已有18所師資培育大學有意願辦理，預計4年內培育人數可達2,000人，8年內可達3,000人、12年內可達5,000人。

此外，為弭平偏遠地區學生英語學習的城鄉差距，教育部將為偏遠地區的師資來源提供支持。未來每年將選送偏遠地區學校英語教師暑期赴海外進修，以精進其教學專業知能。同時，並提供學生隨時可用的線上自主學習資源。