新南向全民外交研習營 詳述高雄城市優勢

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）高雄市行政暨國際處與外交部12月4日舉辦「全民外交研習營」，以「新南向政策中高雄的現況、未來與機會」為主題，邀請到有近30年駐外經歷的外交部南部辦事處楊心怡處長、以及具備豐富東南亞實務經驗的中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈主任演擔任講師。

課程除中美貿易戰等最新時事切入議題，介紹台灣當前各種對外關係與工作成果外，本次也特別以「高雄的城市角色」為主軸，強調高雄具有消費合理、技術及鄰近東南亞等特點，在招攬新南向國家人士前來就學、就業、觀光具有優勢，並透過和聽眾的現場對談，讓參與者對個人為國家及城市的國際關係所扮演的角色有更多想法。

中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈主任則詳述台灣今後不論是在因應即將形成的「東協+6」區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對國內的影響，或是希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等國際協定時，所應具備的策略與務實考量。

徐主任並提到，高雄具有消費合理、高技術產業及地理鄰近等優勢，新南向國家如越南、菲律賓等國有許多人士選擇來高就學及就業，也吸引眾多新南向旅客來南部觀光。在意見交流時，現場聽眾提出姊妹市締盟的挑戰、跟新南向國家交流的可能收穫、與他國合作進軍第三國市場等議題。