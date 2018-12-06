日本鄉間空屋太多　歡迎「免費入住」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）「免費的房子 」聽起來像詐騙，不過這是千真萬確的事情，就發生在日本。

美國CNN新聞網最近在「普立茲危機報導中心」(Pulitzer Center on Crisis Reporting)贊助下，做了一系列關於日本人口問題的專題報導。

在6日的CNN報導中，提到日本許多鄉村因為人口逐漸減少，年輕人都往城市發展，因此各地都出現空屋過剩的問題。這些房子因為荒廢太久，說難聽些跟「鬼屋」("ghost" houses)沒有兩樣。

據估計到了2040年，日本各地有將近900個村鎮可能會消失，奧多摩町就是其中一個。免費讓人入住空屋，其實是為了維繫這些城鎮的生存。

目前只剩5200位居民的東京奧多摩町 (Okutama)在2014年提出「空屋銀行 」(akiya bank)計畫，作為潛在買主與鄉間老邁屋主或空屋所有人之間的仲介平台。對願意入住空屋的民眾補助修繕費用，另一方面則以每100平方公尺大約26萬元台幣的代價，請現有屋主放棄閒置的房子。

不過日本各地的「空屋銀行 」設定的條件各不相同。奧多摩町的「空屋銀行 」限制入住民眾若為單身，年齡需在40歲以下；已婚者至少有一個小孩年齡在18歲以下等。

更重要的是入住奧多摩町空屋的人，必須在當地永久定居，同時願意對免費得來的二手屋進行投資加以修繕。

四年前原本跟岳父岳母一起住的年輕人井田貴之 (Takayuki Ida，暫譯) ，就免費獲得奧多摩町一間免費的房子。夫妻倆帶著三個小孩一起住在這棟有兩層樓且空間寬敞的房子。它靜靜豎立在樹林裡，要經過彎曲的鄉村小路才能抵達。

井田貴之45歲的太太奈緒子(Naoko，暫譯)說，「我們為這間新房子做了不少修繕工作，不過住在鄉間而且擁有一個大花園，一直是我們夢寐以求的。 」

奈緒子去（2017）年還開了咖啡店，成為路過的自行車騎士，臨時歇腳的好去處。

不過這算是成功的例子。​根據CNN的報導，有些鄉間房子就算免費讓入住還是乏人問津，因為許多年輕人寧願住新蓋的房子......