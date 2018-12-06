美中貿易戰夾縫求生難 台商鮭魚返鄉

（中央社台北6日電）美國和中國是台灣兩個最大貿易夥伴，這兩個全球最大經濟體爆發貿易衝突，台商夾縫中求生存，為避免遭美國加徵關稅的池魚之殃，紛紛考慮將生產線遷回台灣。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asia Review）報導，台商中國廠的產品基本上被視為「中國製」，成為美國關稅報復的箭靶。同時，台灣也憂心貿易戰已對中國出口需求造成傷害。

美國總統川普和中國國家主席習近平最近達成貿易戰休兵90天的共識，把原定明年1月可能對價值2000億美元中國貨加徵關稅調至25%的時間表往後推遲。儘管說法樂觀，但外界幾乎都不看好華府和北京終究可以達成協議，避免這些關稅報復。

對台商老闆來說，這不啻是一大隱憂。過去沒考慮撤離中國的台商，現在似乎開始有所行動。

台灣機械工業同業公會總幹事王正青說：「台灣是一個小型經濟體，夾在兩大經濟體之間，沒人知道這場貿易戰會持續多久。」

對於原本就因為中國薪資和其他成本攀升而考量遷廠的企業來說，這場貿易衝突顯然加速他們生產線遷移行動。越南、馬來西亞、印尼和印度都是有潛在吸引力的地點。

報導中表示，生產線遷回台灣也不失為可能的選項。民進黨11月九合一選舉失利，經濟占很大因素，總統蔡英文也希望能吸引台商回流，帶動國內就業。蔡政府提出政策，對返鄉的台商提供稅賦和其他優惠。

全球筆電和伺服器代工大廠廣達最近宣布斥資新台幣42.8億元，買下總部附近的廠房和土地。

董事長林百里說：「製造成本雖然可能會比在中國還高一些，但客戶願意承擔。這樣貿易戰對廣達的衝擊將減少。」

報導指出，在台商陸續表達從中國撤退的聲音後，政府也開始討論鼓勵生產線遷回的優惠措施。國發會主委陳美伶表示，40多家台商已表達將部分生產線遷回台灣的意願。

全球最大自行車製造商巨大集團表示，公司將把300至400個工作機會遷回台中。發言人李書耕說：「我們計畫把現有台中廠內的物流中心，遷至附近的工業區，才能有更多的空間生產。關於美國市場，我們將從台灣出貨，避免關稅。」

iPhone組裝大廠和碩也計畫將生產線遷出中國，避免被加徵關稅。過去相較於部分對手沒那麼積極的和碩也說，公司因為貿易緊張的關係，加速遷移生產線。

對出口到中國的台商來說，中國經濟放緩令人憂心。台灣最大的工業集團台塑集團也感受到貿易衝突的痛苦。台灣化學纖維副董事長洪福源最近告訴媒體：「中國經濟確實比預期疲軟，貿易戰和諸多地緣政治議題更增添龐大的不確定性。」

對台灣而言，川習的貿易戰休兵共識，雖然難以終結雙方貿易戰，但可以讓台商和政府有90多天的時間調整策略，因應恐歹戲拖棚的美中貿易戰。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1071206