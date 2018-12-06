忽冷忽熱溫差大 三撇步降低氣喘發作風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）氣喘是世界上最常見的慢性疾病之一，而近來日夜溫差大，國外研究顯示，若溫度差異達攝氏7度以上，很容易就誘發氣喘、過敏發作，提醒民眾注意保暖、運動前暖身，以及遵循醫囑。

氣喘除了影響全球超過3億人口，同時也是國人好發的呼吸道疾病，根據2013年國民健康署調查發現，有5.1%的國人過去曾經被醫師診斷有氣喘。面對近來東北季風一波波報到，日夜溫差極大情況下，更是容易誘發氣喘，因此國健署提出三個小叮嚀，以降低因氣候變化造成的影響，與民眾一起防護氣喘發生：

1.早晚氣溫變化大，適時的保暖不可少：特別是早晚氣溫變化大，隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時要戴口罩可避免空氣中的汙染物質和因氣溫差大吸入到乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。

2.運動前暖身，不要太激烈：冬天運動引發氣喘發作的原因是因為在劇烈運動時，吸入大量較冷較乾燥的空氣而造成呼吸道的變化。大部分的氣喘患者都能從事體育活動，但有嚴重過敏型氣喘患者，平日必須做好控制，運動前邀充分暖身，避免在空氣污染嚴重的時段或路段，從事過於激烈的運動，可選擇較為緩和的運動，如游泳、騎腳踏車等運動。

3.遵醫囑回診、用藥要正確：氣喘診斷之後，配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，規律使用藥物及定期回診調整治療情形，以讓病情穩定控制。