簡又新專欄 – 企業面對劇變大時代的挑戰與機會

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新受邀出席資誠聯合會計師事務所舉辦的「氣候變遷對企業永續挑戰的研討會」就氣候變遷對企業經營的風險與挑戰發展的演講。「氣候變遷」相關的議題已深植台灣人民心中，今(2018)年颱風數量相當多，但很幸運的是皆沒有對台灣造成嚴重的危害，而今(2018)年的日本就沒有這麼幸運了，大阪是日本重要的工業地區之一，颱風造成的災害損失十分嚴重。

從經濟面、金融業的方面考慮，保險業是最有感的產業，因受到天災影響的理賠方面有年年增高的趨勢，比起過去的災害而言，去(2017)年的理賠金額是近幾年最高的。

因為氣候變遷而導致企業的結構變化也相當大，聯合國自2015年《巴黎協定》與《永續發展目標》制訂後，各國出現了許多挑戰，其中最大的挑戰是「過度性的風險」。

第一個是法律與法規對企業的經營的影響。從2010年後，全世界許多法律與能源、減排、社會的調適等都開始有大幅度的增加，如台灣預訂於2030年溫室氣體減排20%，法律的變更會影響所有企業的決策，若企業沒有順應法律的變化，經營上就會遇上困難。

第二個是科技的創新。科技變化十分快速，再生能源與提高能源效率的轉變與提升，其中能源效率轉變的提升尤其顯著，例如汽車每一公升所可以行駛的距離就增長許多，而之後也會慢慢朝電動車邁進，電動車在過去電池蓄電量及價格往往最令人詬病，近年來電池的發展十分快速，有許多國家2030年將禁售柴油、汽油車，科技也會順應前面所提到的法律政策。

第三個是市場的轉變。全世界還是以化石燃料為主，許多國家又以煤的使用量為居多，然而煤的使用卻會造成嚴重的空汙問題，因此許多歐洲國家也發布相關法律2025年後不再使用燃煤的火力發電廠，另外台灣預計在2025年將減少至30%的燃煤發電。台灣目前也正積極風力發電、太陽能發電等等。

第四個是企業的聲譽與聲望。許多國外大型企業宣布公司內需要百分百使用再生能源，甚致期望供應鏈亦可多使用再生能源、減少碳排。許多企業在投資時也都會注意環保問題，甚至挪威主權基金也提出不再投資燒煤相關的火力發電廠及設備，這些都是由於消費者的環保意識抬頭。因此，各大企業在投資之前，都會先暸解該公司所使用的能源的源頭為何，是否會傷害環境與生態。

第五個是企業的機會。隨著科技的發展，過去的一些生活習慣、產業模式就會跟著改變。許多公司在創新科技的輔助下，需找尋機會以站穩市場。因此，提高能源效益與再生能源成了新的挑戰。

而機會又有哪幾個呢?大致上分為五大類：

第一個機會是能源效率的提升，台灣目前最夯的議題循環經濟，降低浪費、提高效率，另外循環經濟亦是值得我們去發展的部分，例如台糖的養豬場收集沼氣來發電。

第二個機會是再生能源，過去兩年全世界投資在再生能源發電大於一般火力發電許多。台灣有台幣上兆元的投資，於太陽能發電廠及風力發電廠。這不僅僅是國際趨勢，更是未來的趨勢。

第三個機會是就業機會，再生能源建造非常快速，再生能源設備的維護、修繕需要許多高級技術人才，而這些就業機會，統計全球目前有1000萬人投入再生能源的相關工作。

第四個機會創新的產品及服務，在日常中也有許多新創產品在能源使用效率提高許多，過去的電池往往需要頻繁更替，現在有更加實用的鋰電池、氫燃料電池，壽命不僅長而且很環保，而近年日本也著重在發展氫燃料電池，日本看重的不僅是氫能源的高效與清潔，還可以利用起石油時代的基礎設施和產業鏈，加速新興產業發展。

第五個機會則是綠色債券，前面提到的產業都是需要經費去投資，綠色債劵是全世界成長非常快速的債劵。一間公司在面臨氣候變遷的挑戰，需先整體評估氣候變遷所產生的機會與風險，而這些可參考「TCFD-氣候相關財務揭露」作為選擇投資標的物的依據。

台灣英文新聞 林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。