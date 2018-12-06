結合泰國4.0政策 貿協前進泰國研討會宣傳台灣形象

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了協助臺灣廠商提升在泰國的知名度及拓展行銷通路，外貿協會接受經濟部國際貿易局委辦執行「臺灣產業形象廣宣計畫（簡稱IEP）」，於昨（29）日在曼谷與泰國工業院(The Federation of Thai Industries) 共同主辦「臺泰智慧城市產業研討會暨洽談會」，除尋求臺泰雙方在智慧城市相關產業合作外，並宣傳臺灣產業創新與智慧之形象。

這次活動共吸引泰國媒體及企業代表共109人出席。

活動首先由泰國數位經濟推廣局副局長Meetham Na Ranong講述泰國智慧城市發展現況與未來發展，他表示泰國預計在2020年前興建27座智慧城市，將朝向醫療、安全防護、交通方面做全面性的提升，智慧城市科技將帶來更美好的生活，如提升醫院轉診效率、加強監視器性能以減少事故發生，並改善交通擁塞，相信透過與臺灣業者的合作可以加速推動智慧城市的發展。

隨後由5家台灣精品廠商代表：大同、研華、威盛電子、微星及新漢，分別就「電動機車及智慧溫室」、「WISE-PaaS 3.0物連網於智慧城市的運用」、「智能交通與智能建築的互動與聯繫」、「下一代車輛智能和創新解決方案」及「公共安全和智能交通案例研究」等主題發表。研討會後安排前述臺灣廠商與泰國企業進行貿易洽談40場次。