戰地記者作品「The Last Animals」　籲人類打破陳舊停止物種殺戮

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）野生救援WildAid昨(5)日在台北放映「The Last Animals」紀錄片，這部影片是第三次在台北放映，吸引台大師生、廣告從業人員、動保團體、媒體及來自日本支持禁賣象牙的企業代表，一同出席支持保育野生動物。

「The Last Animals」是由一位獨立戰地記者、暨動保紀錄片導演凱特．布魯克斯(Kate Brooks)， 冒著生命危險，歷時3年拍攝。她跑遍非洲剛果與肯亞，還到越南、新加坡等地，追蹤犀牛、非洲象等野生動物的盜獵現況，揭發象群慘遭大屠殺背後的真相。其中隱藏著糾葛的政治、金錢利益，並牽涉恐怖組織活動。影片放映後，所有的人都濕了眼眶。

關懷生命協會理事長張章得藉此機會，呼籲大家注重野生動物的保育與存續，強調「沒有買賣就沒有殺害」。

六福村保育員王彥勛分享其觀後感時提到，看到科學家透過北非雄性白犀牛的精子與南非雌性白犀牛卵子進行混種胚胎，他相當感動。就算母犀牛成功受孕，也得等待20個月後，才能迎接新生命的到來。這樣的犀牛復育作法得花上10到15年的時間，絕非易事。他說，這樣協助瀕危動物存續之活動，不只國外才有，台灣也在努力。這顯示，搶救犀牛的工作，是不分國界或國籍的。

國家衛生研究院周文海指出，若把象牙與金錢劃上等號，象牙對於人類來說，就只會剩下價值而已，而不會有感情投射。為何人類這麼喜歡象牙製品呢？紀錄片指出，象牙製品比黃金、毒品還來得稀有，人們因此認為可以提升自我地位，但其實象牙本身根本不值錢。目前受到貿易禁令影響，黑市裏象牙需求已大幅縮減。

WildAid表示，由於部分亞洲國家的富裕程度提升，導致犀牛角相關製品的需求跟著攀升，也促使犀牛角盜獵的情況日益猖獗。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺，盜獵者於是將犀牛角走私到中國及越南進行買賣，全因人們誤信偏方。

WildAid補充，隨著北非雄性白犀牛蘇丹（Sudan）於今年3月離世，其他犀牛品種的情況也令人擔憂。因為，全球目前只剩不到3萭隻野生犀牛，包括約2萬隻南非白犀牛、5千隻處於南非及東非一帶的黑犀牛、約3,500隻居於印度及尼泊爾的印度獨角犀牛、少於100隻蘇門答臘犀牛，以及為數約60隻的爪哇犀牛，共計五個品種。

由導演凱特．布魯克斯拍攝的「The Last Animals」旨在呼籲人類不要陷入貪婪的漩渦裡 ，若再不停止殺害地球上其他物種，並且重視環境保護、全球暖化的話，人類將成為最後存活於世上的物種。

影片來源：The Last Animals