兒童新樂園歡慶4週年　12/15、12/16聖誕慶生趴

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台北市兒童新樂園將於12月16日歡慶開園4週年，12月生日的壽星，只要出示證明文件，即可於 12月15日（六）、16日（日）兩天免費入園，園方特別準備行動餐車、大型扭蛋車、一日票早鳥禮及園區商店「紅+綠」滿額抽獎等活動，與民眾同樂。

位於士林的兒童新樂園，園區內已布置了一座5公尺高的聖誕樹，架起一座星星發光拱門，園內隨處可見璀璨閃爍的聖誕燈飾，搭配水果摩天輪，營造濃濃的聖誕氣氛。

在15日、16日兩天，「多愛你一趴—Birthday 4 Fun」活動推出多重優惠，當月壽星只要出示證明即可享免票入園，購買一日票前200名遊客，還可獲得限量早鳥禮。

此外，活動期間憑一日票至如果心劇場購票，即享半價優惠，另外更加碼推出戳戳樂活動，遊客請密切注意園區內張貼聖誕樹標記的商店及遊樂設施。凡在「綠色聖誕樹」標記的商店消費滿99元，並且於使用「紅色聖誕樹」標記設施後在集章券蓋章，即可憑「發票」與「集章券」兩樣證明，參加園區1樓入口旁的戳戳樂活動1次（每日限量2,000份），獎品包含園區團購券、貓空纜車搭乘券、台北小巨蛋平日滑冰券及各式精美禮品。

12月份除了濃濃聖誕風，每個星期六、日，在樹蛙表演場都有精彩演出，有如果兒童劇團精彩的「聖誕歡樂秀」，以及街頭藝人的特技表演、氣球秀、扯鈴表演及精采魔術秀等，還有多場音樂會及聖誕表演活動，

詳細活動內容，請洽兒童新樂園臉書專頁，或是官網查詢，亦可洽詢臺北捷運公司24小時客服專線（02）218-12345。

兒童新樂園（圖／台北旅遊網)