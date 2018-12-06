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東海岸今試射「神秘飛彈」？！中科院：不評論

這次不僅發射地點相當隱密，就連飛彈發射種類也保密到家。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/12/06 11:40

圖為天弓三型飛彈發射檔案照片。翻攝官網

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台東東海岸三仙台風景區附近，今(6)日清晨5點50分，軍方一枚飛彈直衝天際，傳出轟隆巨響，不少正在晨運的民眾都嚇一跳。

綜合自由與聯合報導，有別於往常在成功地區的小漁港作為發射平台，這次不僅地點相當隱密，選在樹林包圍的區域，且周邊設有管制線，就連飛彈發射種類也保密到家。

除此之外，這次並非45度角發射，而是垂直發射，軍事迷研判可能是更精密的天弓三型，或愛國者飛彈測試。

這枚飛彈從地面發射出去後，以垂直角度飛向雲層中，最後散發一團亮光，猶如照明彈，整個過程不到30秒。飛彈發射產生的巨響，也讓附近晨運的民眾以為是發生爆炸。

今年6月5日中科院才在成功地區的小漁港發射天弓二型飛彈，與屏東九鵬基地射出的愛國者三型飛彈進行攔截測試，這是時隔半年再度進行飛彈測試。

近年來軍方都選擇東海岸試射飛彈，可能和中共轟炸機不斷繞台，國軍因而進行反制作為，同時也代表國軍積極在宜蘭、花蓮、台東完成國產天弓3型防空飛彈部署，擔負東部防空及攔截重要任務。

國家中山科學研究院6日也針對媒體報導發布新聞稿指出：

本院依據國防部戰略指導與軍種作戰需求，進行例行性各項武器裝備研製與測試，針對今(6)日媒體報導飛彈測試乙情，因事涉國防武器研發機敏事務，相關內容事項本院不予評論及說明，惟請國人基於國家安全及自主武器發展考量，多予支持及鼓勵。
東海岸
飛彈
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三仙台

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