倡議定期對台軍售 參院通過亞洲再保證草案

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國聯邦參議院通過「亞洲再保證倡議法」草案（ARIA），關於對台承諾的部分，草案內容提到美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。

2018年版本的「亞洲再保證倡議法」草案今年4月由參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，同一小組的民主黨籍首席參議員馬基（Ed Markey）與共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）是共同提案人，草案經相關修正後、4日一路從參院外委會到參院都獲得「一致同意」通過。

這項草案目的在敦促美國行政部門研擬印太地區的長期戰略與原則政策，除強化美國與日本、澳洲及東南亞國家的安全與經濟合作，建立「北韓和平地非核化」目標政策外，國會也表達支持台灣的明確立場。

根據先前公布的草案版本，關於美國對台承諾，國會認為，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器；美國總統也應按照「台灣旅行法」，鼓勵美國高層官員訪台。

國會也指出，美國遵照台灣關係法、美中「三個公報」及前總統雷根任內的對台「六項保證」，確實履行對台承諾；美國反對改變現狀，支持以兩岸雙方都能接受的方式，和平解決爭議。

賈德納今天透過新聞稿表示，這項法案要確保美國政府口徑一至，讓印太盟友放心，並遏阻區域對手，他也敦促聯邦眾議院迅速採取行動，完成程序將法案送交總統簽署成法。

按美國立法程序，兩院須通過一致版本的法案後、送交總統簽署生效或自動生效，但第115屆國會從現在到耶誕節假期前所剩會期有限，眾院能否在會期結束前通過，攸關亞洲再保證法草案能否送到川普手中。（編輯：高照芬）1071206