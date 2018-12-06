【突發】美空中加油機與F-18戰機日本外海相撞 6失蹤1獲救

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國軍方在台灣時間今(6)日透過推特發布消息指出，一架美軍陸戰隊KC-130空中加油機與一架F/A-18戰鬥機，日本當地時間6日凌晨約2時左右傳出相撞意外，一度造成7名美軍失蹤。目前至少已救起其中一人。

有關當局仍繼續在日本沿岸外海進行搜救。至於意外發生的原因，仍待進一步調查。

據了解發生意外時KC-130空中加油機上有5名人員，F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機上有2人。​