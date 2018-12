【突發】美空中加油機與F-18戰機日本外海相撞 6失蹤1獲救

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國軍方在台灣時間今(6)日透過推特發布消息指出,一架美軍陸戰隊KC-130空中加油機與一架F/A-18戰鬥機,日本當地時間6日凌晨約2時左右傳出相撞意外,一度造成7名美軍失蹤。目前至少已救起其中一人。

有關當局仍繼續在日本沿岸外海進行搜救。至於意外發生的原因,仍待進一步調查。

據了解發生意外時KC-130空中加油機上有5名人員,F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機上有2人。​

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil.